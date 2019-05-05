407公里國家自然步道「樟之細路」 串連展原客文化

2019-05-05 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



客委會推動浪漫臺三線「Raknus Selu樟之細路」，北起桃園龍潭、南到台中東勢，全長約407公里，為了維護古道環境，並重現舊時跨庄共下伐草的精神，今天啟動第一場跨社區志工除草，用行動表達守護山徑的努力。

千里步道協會號召40多位志工，人手一鐮刀，清除雜林野草，新竹縣關西飛鳳古道在眾人的努力下，石頭路逐漸清晰。台灣千里步道協會執行長周聖心說，「除草」不只是山徑維護的行動，更是現代公民社會公私協力與在地文化與活力的展現，客家人傳統會在過年、伯公吃福、清明、中元、端午或農曆十月半​等不同時機點，出動壯丁做公工的維護山路傳統。

獨具台灣原民、客家特色的「樟之細路」，千里步道協會經過兩年踏查，將古道串連起來，全程約407公里，北起桃園龍潭，經新竹關西、芎林、竹東、北埔、峨眉，至苗栗頭份、三灣、頭屋、獅潭、大湖、卓蘭，最後延伸到台中東勢、石岡。

客委會產業營造科長廖子強指出，樟之細路沿線串連古道、山徑、農路，體現客家以前的開闢路徑、民生物資來往管道，未來結合在地民宿、文創業等資源，透過步行深入在地的文化。

客委會除了將串連古道推國旅市場，今年浪漫臺三線上的苗栗鳴鳳古道，預計11月與韓國濟洲偶來步道締結友誼，建立雙邊步道指標，邀國際友人前來台灣走訪古道，體驗在地傳統客家文化。

周聖心指出，從中央到地方，各地都會在整理步道，以前採各做各的，台灣的步道就像很多段的毛毛蟲，但在國際趨勢上，長距離步行觀光非常盛行，近年許多人挑戰自我，透過雙腳深入在地文化，成為綠色觀光產業。