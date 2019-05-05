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影／閒置高中用地變更住宅區 頭份竹南發展再添利多

2019-05-05 20:36聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份、竹南發展再添利多，都市計畫「文高一」高中用地解編，變更住宅區等，3.34公頃閒置地，可望變身「優質生活住宅」，「醜小鴨變天鵝」備受地方人士期待。

竹南頭份都市計畫原「文高一」就在頭份警察分局後方，信東路、信東路291巷、大亨街間，土地現況是臨時建築鐵皮屋、空地，及汽車修配場、食品行倉庫及幼稚園等，與周邊住宅社區形成對比，都市計畫第3次通盤檢討通過變更住宅區，最近公告細部計畫實施，3年內必須開發建設，否則將恢復原使用分區。

根據細部計畫，原計畫高中用地3.34公頃，變更後新計畫住宅區2.49公頃，鄰里公園兼兒童遊樂場用地0.21公頃，廣場兼停車場用地0.17公頃，道路用地0.47公頃。

都市計畫變更原因是「文高一」遲遲未能徵收，土地權屬私人占絕大多數，徵收不易，政府也沒有徵收或設校計畫，此外，配合頭份、竹南人口、產業及都市成長趨勢，補足住宅空間需求，並無償提供公共設施回饋，開發費用概估1380萬元，全由市地重劃會負擔。

頭份、竹南是苗栗縣發展最快速的地方，竹南科學園區帶動繁榮，尤其是台灣積體電路製造公司投資興建高階封裝測試廠，進入環境影響評估階段，並展開徵才作業，近年來交界處的都市計畫原竹南頭份聯合行政中心用地約8.13公頃，變更商業區，自辦市地重劃開發，距離不遠的原「文高一」再變更住宅區，又增加利多。

苗栗縣竹南頭份都市計畫「文高一」高中用地解編，變更住宅區等，發展備受地方人士期待...
苗栗縣竹南頭份都市計畫「文高一」高中用地解編，變更住宅區等，發展備受地方人士期待。記者范榮達／攝影
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都市計畫苗栗縣警察

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