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竹市府表揚模範母親 林康蓮心適逢百歲生日意義非凡

2019-05-05 18:45聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市政府今天表揚186位模範母親。圖／新竹市府提供
新竹市政府今天表揚186位模範母親。圖／新竹市府提供
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下周末就是母親節了，為感謝媽媽們一年來辛苦照顧家庭，新竹市政府今天表揚186位模範母親，其中最年長的媽媽林康蓮心碰巧今天適逢百歲生日，意義非凡，另外兩位林軒妤及李秀卿，遭遇喪親及車禍之苦，依舊不畏困境撫養身障孩子長大，分別獲選為自力媽媽及給力媽媽。

今年模範母親最年長的是百歲的林康蓮心，在她的辛勞照護下，四代同堂內外孫加起來有31位，今天一同來道賀家人高達33位，場面相當溫馨。

獲選「給力媽媽」的57歲李秀卿，在94年間接連遭逢公公及丈夫往生，一個人獨力負起照顧婆婆及兩名極重度與重度身心障礙者孩子，在困境中仍不畏懼，因為每天風雨無阻接送兩名孩子到成人日間照顧中心，在105年也成為該中心教保員一員，每天跟著兩名孩子一起上下課，李秀卿表示，只要一家人在一起，那怕兒女們會是一輩子甜蜜的負擔，也甘之如飴。

獲選「自力媽媽」的51歲林軒妤，因家庭因素夫妻分居，又因工作車禍意外導致行動不便，但她都沒有向命運低頭，平日仍努力到處打零工貼補家用，並細心照顧家中兩名發展遲緩的雙胞胎，生性樂觀勇敢面對生活困境，常以「自己快樂，身邊的親人才會快樂」的正向思考自我鼓勵。

社會處表示，為彰顯各種不同母職角色形象，將祖孫、姑侄、師生、寄養家庭與長期奉獻時間致力於照顧子女及特殊境遇兒童，不限已婚、未婚，充分發揮母職角色功能者，均為受表揚對象，共選出186位毅力媽媽、自力媽媽、給力媽媽、熱力媽媽及魔力媽媽。

新竹市政府今天表揚186位模範母親。圖／新竹市府提供
新竹市政府今天表揚186位模範母親。圖／新竹市府提供
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模範母親車禍寄養家庭

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