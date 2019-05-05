桃園市桐花唸謠大賽 小小萌童客謠琅琅上口

2019-05-05 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局今天在中原大學音樂廳，舉辦桐花念謠大賽，為了讓客語學習向下扎根，號召國小低年級及幼兒園共33隊逾500人參賽。音樂廳湧進一批批小小「萌」軍，經過客語老師祕密特訓後，學童琅琅上口萌樣及可愛「放閃」裝扮很吸睛。

客家事務局局長何明光表示，幼年時期則是學習語言最快速且成效最顯著黃金階段，每年桐花祭的桐花唸謠大賽，各隊競爭激烈、表演都精采萬分；歷年念謠大賽的CD也可作為教材，讓客語從小扎根，透過生動活潑的客語唸謠及舞蹈，讓小朋友都能快樂的學習母語。

今年首度參賽溪海國小，小朋友身著桐花裝，以氣勢磅礡鼓隊登場，唸謠結合鏗鏘有力鼓聲，令全場驚豔；三坑國小超Q參賽者，父親是非洲奈及利亞人，三坑國小是客語生活學校，平時校內皆有客語課程，小朋友講起客語相當流利。去年前五名的石門、瑞埔、上湖、三坑及三和國小，在今年比賽再度一爭冠軍寶座

經過激烈比賽競爭後，國小低年級組由石門國小再度拔得頭籌，山豐、上湖、三和及瑞埔國小分別獲得第二名至第五名佳績，優等新街、三坑、大坡、楊心、溪海、南勢及觀音國小獲得；每一位得獎的小朋友們興奮奔向舞台，從何局長手中拿過桐花獎盃。