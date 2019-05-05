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體驗桃園大圳隧道 時隔10年再開放健行

2019-05-05 17:40中央社 桃園5日電

為慶祝桃園農田水利會創會100年，被譽為台灣北部早期最大水利工程的桃園大圳，今天開放2000人進入大圳隧道健行，前總統李登輝、馬英九等人過去都曾參與大圳健走活動。

在水利會的引導之下，2000名參與「走過百年─桃園大圳隧道探險之旅」的民眾，一早就透過臨時搭建的樓梯，下到桃園大圳的導水路，再走進伸手不見五指的隧道中，一起見證這個偉大的水利工程。

水利會長黃金春受訪表示，桃園大圳是台灣北部早期最大的水利工程，在民國5年動工、13年完工，全線以人工開鑿，從大漢溪上游的石門峽引水到桃園台地灌溉，總長約45公里，包含27公里明渠和18公里地下涵洞隧道，不但是農業發展命脈、奠定工商發展基礎，也是桃園重要的文化資產之一。

水利會總幹事黃金德表示，桃園大圳在開鑿之初屬機密設施，百姓無從聞問，水利會在85年首次舉辦大圳隧道健行，陸續舉辦14年後停辦，今年為慶祝創會百年，才在時隔10年後再度開放，為方便在隧道及水路中行走，大圳還須先斷水，民眾才能見證偉大的水利工程。

隧道內的健行路線約2.7公里，全程走完約需1.5小時。首次參與活動的陳先生表示，真的覺得既興奮又刺激，從來沒走過這麼長的隧道，還要戴著頭燈、穿雨鞋，是種全新的體驗，想到農民就是靠著大圳灌溉賴以維生，就覺得要感念前人的辛苦，他認為這是難得的體驗。

農田水利會李登輝農民

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