在台也能感受家鄉氣息 菲國節慶在桃園

2019-05-05 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



為了讓在台菲律賓朋友有機會體驗家鄉慶典的氛圍，桃園市府下午在桃園區新住民文化會館首次舉辦「五月菲花— FLORES DE MAYO 桃園再現菲律賓嘉年華」舞台走秀，不但有24位菲律賓模特兒走秀、手工DIY，會館三樓還展示在台菲律賓藝術家馬力歐（Mario Subeldia）的壓克力繪圖創作，桃園市長鄭文燦說，盼未來活動能封街舉辦，讓菲律賓能盡情奔放。

菲律賓嘉年華活動不僅吸引數百位民眾前往參加，活動開場更邀請到就讀中央大學菲籍學生Butch Realino，高唱菲律賓國歌 - 親愛的土地（Lupang Hinirang），在場的菲律賓朋友突然肅然起敬，彷彿置身到菲律賓國度，稍後桃園市長鄭文燦到場，除了向現場菲律賓朋友致意，也戴上在台菲律賓藝術家馬力歐（Mario Subeldia）設計的特色斗笠，展現桃園族群融合氣息。

桃園市長鄭文燦說，菲律賓五月之花節慶意涵，是由女孩以鮮花、衣著等裝扮成聖母的形象，在男士撐傘簇擁下進行嘉年華活動，是菲律賓5月份重要節日。他擔任市長前，曾訪問菲律賓七次，對於當地文化印象深刻。，鄭文燦說，桃園市新住民人口約6萬人，有2萬2,000人來自東南亞地區，而菲律賓籍者有1,800人，除了菲律賓，桃園也舉辦過泰國、印尼、越南等文化活動。他期盼下次嘉年華能封街舉辦，讓菲律賓朋友感受家鄉節慶。

鄭文燦也特別稱讚設計師馬力歐，不但是台灣第一位獲得街頭藝人執照的外籍移工，去年獲准以「自由藝術工作者」的身份在臺從事藝術工作，這次他以展演走秀的形象宣傳，讓民眾更認識菲律賓文化。致詞結束後，鄭文燦前往新住民會館三樓，參觀馬力歐以菲律賓傳統節慶「五月花節」，利用壓克力顏料、紡織品，所創作的四套特色服裝、六幅畫作。