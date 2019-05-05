影／椅子阿婆想圓夢 愛心接力打造安全乾淨的住處

2019-05-05 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



聯合報系日前報導苗栗縣頭份市84歲「椅子阿婆」想要再蒸一次蘿蔔糕，祭拜最疼她的胞兄。苗栗縣山城救援協會昨天、今天結合社會資源，30多人進場施工，鋼構、木工及水電，打造椅子阿婆安全乾淨的棲身房子。

華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，4月25日到頭份市84歲黃姓老婦人住處打掃，發現住處瓦頂木造平房老舊漏水，屋內到處堆置雜物，她因車禍斷腿，8個月吃喝拉撒睡都在椅子，天天對著胞兄遺照說話，她並許下願望，房子清完會努力復健，要再蒸一次哥哥生前喜歡吃的蘿蔔糕到靈前祭拜。

阿昌清潔庇護工場幫忙清理環境，山城救援協會昨天、今天接力，山城救援協會總隊長湯富成說，山城救援協會平時出勤救災、救難，有時間也投入關懷，得知椅子阿婆的處境，老房子屋瓦破損、梁柱腐蝕，結合社會資源捐贈購買所需材料，30多人在屋內搭起支撐，並施工天花板，電線重新配置，提供安全整潔的住處。