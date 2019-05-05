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女大生報告僅寫19字 竟獲教授評滿分！

替長者慶祝母親節 吳旭智串連資源舉辦劇團舞蹈公演

2019-05-05 12:18聯合報 記者郭政芬╱即時報導

現場超過百人參與快樂劇團公演、共同慶祝母親節活動。圖／吳旭智提供
現場超過百人參與快樂劇團公演、共同慶祝母親節活動。圖／吳旭智提供
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替長者慶祝母親節！有智一同未來工作室在昨天舉辦快樂劇團公演，與摩登舞蹈協會、幸福感畫室、新竹縣議員吳旭智服務團隊共同協辦，活動現場超過上百位民眾、家長、孩子共同參與，一起把幸福、歡笑和年輕人的活力獻給竹北安養中心的年長者。

分享的老師江謝秀英說，此次戲劇主題是「怕癢樹」，講述怕癢樹從自卑到肯定自己價值的過程。同時，劇本也潛移默化地教育水土保持的重要。「勇氣、自信與團隊合作，是孩子可以帶著一輩子的寶物」。

江謝秀英長年來在新竹縣多所中小學帶領孩子學習客家戲劇表演，獲獎無數。有感於「有智一同」義工對教育的投入與熱忱，每週從關西往返竹北擔任志工，帶領有智一同的家長、小朋友、義工利用假期一起練習，培養孩子們上台的勇氣。

摩登舞蹈協會也應邀在活動的開場帶來三首曲風不同舞蹈表演，現場的舞者均為小朋友，俐落的動作、整齊劃一的走位、自信的眼神，孩子們的表現猶如專業的舞者，精湛的演出迅速熱絡活動現場的氣氛。在活動的尾聲，幸福感畫室小花老師指導民眾手作DIY「一棵開花的樹」，意味著在感恩的五月開出幸福的花，讓與會的長者、義工、每個家庭都能把祝福帶回家。

議員吳旭智說，籌備過程中，他主動向團隊了解需求、串連各方資源，讓「有智一同」的愛心能嘉惠更多在地的鄉親、也鼓舞辛苦籌備的師生與家長。其中立法院榮譽顧問徐欣瑩也到場表達關心。

有智一同未來工作室團隊也在活動中公告，將成立「有智一同未來教育發展協會」，希望凝聚新竹在地關心教育的家長、老師與各方社會先進，共同促成推動地方發展的力量。

有智一同快樂劇團親子團員。圖／吳旭智提供
有智一同快樂劇團親子團員。圖／吳旭智提供
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議員吳旭智關懷安養中心長者。圖／吳旭智提供
議員吳旭智關懷安養中心長者。圖／吳旭智提供
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新竹縣摩登舞蹈協會參與公演。圖／吳旭智提供
新竹縣摩登舞蹈協會參與公演。圖／吳旭智提供
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立法院榮譽顧問徐欣瑩到場關心。圖／吳旭智提供
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