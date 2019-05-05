親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／哈登飆41分 火箭延長賽壓勇士開胡

台灣首位飛行員展現台灣魂不願受壓迫 他到東京上空投下...

敲碗成真！ 竹市直達桃園機場 年底通車

2019-05-05 11:12聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市民出國旅遊、園區從業人員出差國外，都必須搭乘火車、高鐵、客運等兩段轉乘，或需專車接送，轉乘過程中攜帶大型行李也相當不便，新竹市府宣布「新竹－桃園國際機場」路線最快年底通車，經由交通部核定評選結果已出爐，由日豪客運股份有限公司籌備處獲得線路權。

新竹市長林智堅表示，多年來市民都希望有直達桃園機場的客運，交通處在105年初開始向交通部公路總局瞭解推動國道客運路線相關流程，去年底獲得交通部同意公告路線，經廠商投標評選後，由交通部核定日豪客運營運此路線，預定最快今年年底就會通車營運。

交通處長倪茂榮表示，新竹－桃園國際機場」路線預定籌備期為6個月，籌備期間，市府將盡力協助監理所及業者完成籌備，讓民眾前往機場更為方便，路線目前預定每日往返各24班次，平均每小時1班，並提供夜間凌晨班次，各時段出國的旅客都能輕鬆抵達機場，即便紅眼班機也適用；此外也將配有無障礙大客車，讓身障朋友出國也無障礙。

在園區上班的劉小姐表示，因工作關係每年都會出國2至3次，新竹直達機場的路線是一大福音，未來出國有更多的選擇。清大蔡同學表示，因有需要出國參加研討會的需求，但因為不會開車，搭計程車又太花錢，學生難以負擔，很期待年底開通的直達客運，對於清大、交大的老師學生都很方便。

新竹市府宣布「新竹－桃園國際機場」路線最快年底通車。圖／新竹市府提供
新竹市府宣布「新竹－桃園國際機場」路線最快年底通車。圖／新竹市府提供
分享

相關新聞

六年來為漸凍兒加油打氣 模範媽媽劉佳圓活出自信

2019-05-05 09:38

桃市表揚模範媽媽 唐寶寶開心向母「求婚」

2019-05-04 22:41

徐耀昌大陸城市交流 湖北支持苗栗農產產銷需求

2019-05-05 09:48

桃園慶護師節 聲援火災被訴2護理師

2019-05-04 23:12

苗縣公館藝術文化節 千人彩陶樂 今晚群星會

2019-05-04 23:02

寵媽媽愛地球 桃市綠色消費樂購月 節能商品享折扣

2019-05-04 22:55

越南新二代 為母圓星夢 成表揚活動「嬌點」

2019-05-04 22:46

頭份市表揚模範母親31人 最年長93歲

2019-05-04 21:27

苗栗市表揚模範母親28人 百歲范炳妹獲縣表揚

2019-05-04 21:05

影／千人彩繪貓頭鷹 公館藝術文化節熱鬧開場

2019-05-04 20:33

出國玩買機器人送愛孫 爺爺搭機捷弄丟焦急如焚

2019-05-04 11:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

潘恒旭po照春吶high起來 實際調亮嚇死人

2019-05-04 23:10

影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

2019-05-04 12:49

一句「他們不能沒媽媽」 讓她扶養非親非故孩子15年

2019-05-04 13:51

影／ 基隆廟口女慘摔水溝真相離奇 水溝蓋沒被偷改追機車

2019-05-04 21:46

高雄春吶人數增加 占位等韓國瑜到場

2019-05-04 17:21

影／高雄旗津春吶入夜人愈多 韓國瑜現身唱「讀你」

2019-05-04 20:42

高市學校統一用賣菜郎圖像？韓國瑜強調：絕不搞個人崇拜

2019-05-04 14:52

豐原葫蘆墩圳親水河岸梅雨季竟快沒水 原來設計錯誤

2019-05-05 10:01

稻田彩繪新圖案現形 大型車停放「煞風景」

2019-05-04 19:33

台南亮招商成績單 這家大廠投資就逾一兆

2019-05-04 11:36

春吶移高雄 韓國瑜唱「讀你」表歡迎

2019-05-04 22:00

春吶太HIGH！比基尼辣妹不醒人事送醫隔天才酒醒

2019-05-04 20:54

四技統測全國同步登場 金門首日5人缺考

2019-05-04 15:13

張善政不為人知的故事 陪伴失智母親20年

2019-05-04 22:17

廚餘量增 台東縣廚餘廠擋土牆負荷不了倒塌

2019-05-04 12:49

影／微熱山丘音樂會 酷酷嫂和原民小朋友獻唱快樂天堂

2019-05-04 17:21

外面下大雨世大運社宅屋內也下雨 居民苦不堪言

2019-05-04 12:45

疑地下室通風不良 板橋火鍋店員、顧客9人送醫

2019-05-05 00:02

屏東黑鮪魚觀光季開鑼 大馬歌手黃明志嗨翻鮪魚村

2019-05-04 23:06

苗栗市表揚模範母親28人 百歲范炳妹獲縣表揚

2019-05-04 21:05

雲林國小美術班成果展 關懷生態與環保

2019-05-04 12:46

「我們與惡的距離」現實版 台北萬華剝皮寮開展

2019-05-04 20:33

忍手痛包千顆愛心水餃送單親媽媽 祝母親節快樂

2019-05-04 16:54

出國玩買機器人送愛孫 爺爺搭機捷弄丟焦急如焚

2019-05-04 11:52

寧鼓隊翟山坑道前賣藝籌旅費 民眾熱情捐款襄助

2019-05-04 18:35

嘉市澎湖跨海觀光締盟「山盟海誓」

2019-05-04 14:49

捉住海芋花田的尾巴 竹子湖繡球花季即將綻放

2019-05-04 12:47

北市老人健保補助 最快9月放寬門檻

2019-05-04 23:51

頭份市表揚模範母親31人 最年長93歲

2019-05-04 21:27

大口啖豬肉 眾人齊聲金門豬肉「讚啦」

2019-05-04 18:14

921震毀再租屋又火災 志工幫一家三代弱勢戶蓋新家

2019-05-04 18:13

春吶首度旗津開唱 周末夜嗨翻天

2019-05-04 22:58

為SBL開球 韓國瑜愛打球：土法鍊鋼什麼位置都打

2019-05-04 20:11

影／韓國瑜出席美力媽媽頒獎 表揚偉大母親

2019-05-04 12:42

影／人進來貨出去發大財 馬英九讚台東早就做到了

2019-05-04 21:34

發文要學校統一用Q版賣菜郎肖像 高市府：未強制

2019-05-04 17:23

劉家夥房重建土牛文化館 台3線上重現客家美建築

2019-05-04 16:33

台灣瓜果暨花卉嘉年華登場 台南農改場人山人海

2019-05-04 12:16

基隆500學生潔牙 成功、仁愛、二信國小獲全國賽代表隊

2019-05-04 11:52

注音板「眨」眼溝通 她照顧全癱口不能言漸凍人丈夫6年

2019-05-04 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top