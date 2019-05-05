敲碗成真！ 竹市直達桃園機場 年底通車

2019-05-05 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市民出國旅遊、園區從業人員出差國外，都必須搭乘火車、高鐵、客運等兩段轉乘，或需專車接送，轉乘過程中攜帶大型行李也相當不便，新竹市府宣布「新竹－桃園國際機場」路線最快年底通車，經由交通部核定評選結果已出爐，由日豪客運股份有限公司籌備處獲得線路權。

新竹市長林智堅表示，多年來市民都希望有直達桃園機場的客運，交通處在105年初開始向交通部公路總局瞭解推動國道客運路線相關流程，去年底獲得交通部同意公告路線，經廠商投標評選後，由交通部核定日豪客運營運此路線，預定最快今年年底就會通車營運。

交通處長倪茂榮表示，新竹－桃園國際機場」路線預定籌備期為6個月，籌備期間，市府將盡力協助監理所及業者完成籌備，讓民眾前往機場更為方便，路線目前預定每日往返各24班次，平均每小時1班，並提供夜間凌晨班次，各時段出國的旅客都能輕鬆抵達機場，即便紅眼班機也適用；此外也將配有無障礙大客車，讓身障朋友出國也無障礙。