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徐耀昌大陸城市交流 湖北支持苗栗農產產銷需求

2019-05-05 09:48聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣與湖北省友好，苗栗縣長徐耀昌（左）4月29日與湖北省書記蔣超良（右）見面。...
苗栗縣與湖北省友好，苗栗縣長徐耀昌（左）4月29日與湖北省書記蔣超良（右）見面。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣長徐耀昌受邀，4月28日到5月3日大陸行，先後與國務院台灣事務辦公室主任劉結一、湖北省書記蔣超良，及武漢市常委曹裕江會面，達成共識湖北省支持苗栗縣文旦柚、杭菊、紅棗、芋頭、桂竹筍等農產產銷需求，提供重要調節力量，縣府6日將公布具體成果。

苗栗縣府官員進一步指出，會談交流的重點不像高雄市長韓國瑜所簽的採買數量，而是如果苗栗農產發生滯銷，湖北可以緊急採購，平衡市場供需，例如苗栗前年芋頭滯銷，採購2個20尺貨櫃芋頭，前年採購1000箱文旦柚，去年增加2000箱，今年預計維持2000箱，但如果台灣市場都不夠賣，當然就不會出口。

中國北京世界園藝博覽會4月29日到10月7日舉行，徐耀昌率同縣政府參議許滿顯等人，4月28日與劉結一見面，29日上午參加開幕式，接著受湖北省海峽兩岸交流促進會邀請，率團扺達湖北，4月29日、5月2日先後與蔣超良及曹裕江會面。

苗栗、湖北城市交流一向友好，雙方達成共識，湖北多年來在苗栗舉辦的楚才盃作文比賽、武當山學生夏令營等湖北周系列都將持續，此外，湖北支持採購苗栗縣糕餅、農產品、藺草編織、辦理苗栗觀光旅遊推介、關懷照顧台商企業的投資等。

徐耀昌說，兩岸血脈相連、同根同源，期盼兩岸兩地在「互信、互助、互惠」的基礎下，以更務實的作為，持續加強交流，更穩定的發展經貿、推動觀光旅遊，共創兩岸多贏局面，尤其，苗栗縣是台灣的重要水果產區，希望持續支持、採購，打響苗栗的品牌。

苗栗縣長徐耀昌（左）應邀參加中國北京世界園藝博覽會開幕式，前一天4月28日與國務...
苗栗縣長徐耀昌（左）應邀參加中國北京世界園藝博覽會開幕式，前一天4月28日與國務院台灣事務辦公室主任劉結一（右）見面。圖／苗栗縣政府提供
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徐耀昌劉結一

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