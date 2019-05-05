八德大湳森林公園明後兩天封園施工 5月8日重新開放

2019-05-05 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



八德大湳森林公園鋼雕藝術展於5月1日展期結束，由於園內64件大型鋼鐵藝術作品重達數公噸，為確保入園民眾安全，明日起至5月7日止實施封園管制，5月8日重新開放。記者林育瑩／攝影 分享 facebook

去年11月起，在八德大湳森林公園園區內展示的鋼雕藝術展，今年5月1日展期結束，桃園市工務局表示，由於園內64件大型鋼鐵藝術作品重達數公噸，為確保入園民眾安全，明日起至5月7日止實施封園管制，待作品撤離後，5月8日將重新開放，而迎接9月的地景藝術節，工務局將著手整理部分廳舍，提供藝術家進駐創作。

面積廣達16公頃的八德大湳森林公園，原為保一總隊營區，前年撤出後，轉由桃園市府接管，而工務局自去年3月到今年2月執行第一階段施工前生態資源調查。截至目前為止，動物部分，包含哺乳類、鳥類、爬行類、兩棲類、蝶類、蜻蜓類合計共有78種，其中9種是保育類動物，鳥類有黃鸝、魚鷹、鳳頭蒼鷹、紅尾伯勞、台灣藍鵲，爬行類有台灣黑眉錦蛇、雨傘節、龜殼花與眼鏡蛇等。植物則有100種樹種，包括原生種37種、特有種11種，目前記錄到園區範圍內3082株樹木。

桃園市工務局表示，為讓民眾一窺營區景觀，去年11月先開放第一期園區，面積約2.1公頃，開放時間為每日早上5點至下午6點，同時與東和鋼鐵文化基金會合作，加入鋼雕藝術作品，除了讓民眾見到過去營區留下的房舍、動植物等生態，還有鋼雕藝術作品，比方說園區如形似鍬形蟲及花朵、樹木等自然作品，而展覽到今年5月1日落幕，園區在明日到7日閉園施工，並移運區內16組64件大型鋼雕藝術作品，待撤除後，5月8日將重新開放。