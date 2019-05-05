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六年來為漸凍兒加油打氣 模範媽媽劉佳圓活出自信

2019-05-05 09:38聯合報 記者林育瑩╱即時報導

65歲的劉佳圓媽媽，同時也是桃園市模範媽媽，六年前因兒子確診漸凍人，幾年來不辭辛...
65歲的劉佳圓媽媽，同時也是桃園市模範媽媽，六年前因兒子確診漸凍人，幾年來不辭辛勞，全程陪伴著兒子復健及生活起居，不時從旁為他加油打氣，讓兒子病況有所好轉。記者林育瑩／攝影
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拾起眼淚，樂觀進取面對人生，昨日桃園市婦女館表揚各區公所、團體推薦共計表揚45位模範母親，其中65歲的劉佳圓媽媽，六年前因兒子確診「肌萎縮性側索硬化，其他運動神經元疾病」（簡稱ALS，俗稱漸凍人），為不讓從事油品生意的先生林天來操心，她一肩扛起責任，幾年來不辭辛勞，全程陪伴著兒子復健及生活起居，不時從旁為他加油打氣，讓兒子病況有所好轉，劉佳圓說，一路走來雖然辛苦，但家人團聚在一起，一切都值得。

在居家醫療病床上，熟練的幫兒子照料生活起居的劉佳圓媽媽，回想起五十多歲提前從公賣局退休，只為分擔先生林天來油品銷售事業，但七年前兒子因過馬路摔倒後，久醫不好，且手無力，經常摔倒，為釐清病因，轉診長庚醫院，並在醫師診斷觀察後，確診為「肌萎縮性側索硬化，其他運動神經元疾病」(簡稱ALS，俗稱漸凍人)，但因尚有案件未完成，兒子仍舊堅持上班。

但六年前晚間，劉佳圓媽媽接獲兒子同事電話，指他在科技公司門口摔傷，人在新竹馬偕醫院急診，她二話不說，立即前往探視。得知病情後，她與先生林天來商量，決定將兒子從醫院帶回來照顧，但先生想到還有高齡89歲的母親與92歲的丈母娘要扶養照顧，加上油品銷售事業，心中百感交集，劉佳圓說，當時真的打擊很大，無法接受事實，但為不讓兒子看到她傷心的一面，也不願先生操心家務，她一肩扛起，把重心投入陪伴兒子就醫復健、居家照顧上。

劉佳圓說，這六年來，她試著學習調適與改變，甚至為了照顧兒子，親自報名照護技能，雖然兒子的病情一度嚴重到全身癱瘓，甚至影響呼吸、吞嚥功能，又因做胃造口手術，只能吃流質飲食，但她每天依然幫兒子按摩、拍背、洗澡、餵食，如果兒子肢體一有動靜，都會從旁吶喊「加油！你很棒！你可以！」，讓兒子增添信心。

劉佳圓說，照顧過程很漫長，外人難以理解其間的辛酸痛苦。也因為參與漸凍人協會，認識其它病友與家屬，從中請教與學習，現在換她以照顧兒子經驗，分享給其它漸凍人症狀的家屬，劉佳圓說，喜樂的人乃是良藥，不要看失去的，要看擁有的，每天以感恩的心面對每一天。期盼透過自己的拋磚引玉，能讓漸凍人家屬能走出悲傷，從中找回自信與喜樂。

在居家醫療病床上，熟練的幫漸凍兒照料生活起居的65歲的劉佳圓媽媽，六年來不辭辛勞...
在居家醫療病床上，熟練的幫漸凍兒照料生活起居的65歲的劉佳圓媽媽，六年來不辭辛勞，全程陪伴著兒子復健及生活起居，不時從旁為他加油打氣，讓兒子病況有所好轉。記者林育瑩／攝影
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