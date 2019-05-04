影／千人彩繪貓頭鷹 公館藝術文化節熱鬧開場

2019-05-04 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



結合陶瓷產業及客家元素2大主題的苗栗縣公館藝術文化節上午在苗栗特色館登場，率先推出「千人彩陶樂」的重頭戲，大批鄉親、親子及遊客共聚一堂，開心地為陶瓷貓頭鷹筆筒素坏著上彩裝，現場熱鬧滾滾，彷彿重現早年公館陶瓷產業鼎盛時的風華。

公館藝術文化節今年邁入第4年，成為鄉內及客庄文化的指標性大活動；一連兩天的活動除了第一天安排千人彩繪、客家技藝競賽，並有農村創意市集、柴燒陶土作品展、DIY手作等，明天還有「公館好聲音」客家歌唱大賽，晚間將推出大型晚會及煙火秀。

公館鄉早年是外銷裝飾陶瓷生產重鎮，鼎盛時期鄉內大大小小工廠曾多達400家，產業盛極一時，家家戶戶都有成員投入產業，此外鄉內還有紅棗、芋頭等多項農特產；公館鄉公所近年在客委會、縣府支持下，結合客家、陶瓷2大主軸規畫藝術文化節，鄉親參與熱度高。

千人彩陶樂報名呈現「秒殺」盛況，今天上午開放現場報名，會場百桌坐滿人，大家滿心期待參與彩繪，鄉公所提供6色顏料，讓大家在貓頭鷹筆筒塗上彩裝，大人、小孩玩得不亦樂乎；下午的客家技藝競賽安排「跌聖筊」、滾鐵圈、木棍運球等農村傳統生活競技，由各村組隊參加角逐獎金。

苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委范佐銘、公館鄉長曾美露等人參加開幕及千人彩陶樂，與民眾一起揮動彩筆同樂。