憑熱情投入護理工作 超資深護理師服務滿40年

2019-05-04 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



資深護理師簡秀娟擁有將近40年護理資歷，一路從急診到外科病房，累積豐富臨床經驗，雖然過去兩度罹癌，但沒有因此放棄自我，改用積極態度面對病情，保持愉快心情終於順利治癒，面對繁重護理工作，她認為會來當護理師的，都是將照顧病人放在第一順位，不僅擁有愛心耐心還有奉獻的心，期望社會也給予醫護更多鼓勵，作為支持醫護同仁動力。

民國61年自護專畢業後，簡秀娟至位於桃園市中壢區的新國民醫院任職一年半，後到新永和醫院服務，一待就是30多年，由於早期醫療分項不精細，護理師工作除了基本臨床護理外，舉凡門診掛號、領藥包藥或上刀、外傷處理等各科技能都要會，尤其醫院不少急診，過去開腦手術至少每月10台起跳，高度壓力下使她動作更加迅速、懂得觀察，不僅自己要學得好，也負責教導後輩學習。

擔任護理長期間，簡秀娟不惜犧牲自我時間，幾乎天天以醫院為家，下班後上樓梳洗整理，晚上再下樓協助院內事務。就在工作忙碌之餘，民國94年時發現右側罹患乳癌二期，她表示，當時有位姊姊也是罹患乳癌，積極治療後痊癒，看到姊姊案例也讓她鼓起勇氣接受化療，即便到了102年左側亦發現罹患乳癌，也是採用正面態度去面對，所幸最後都成功治癒。