親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

憑熱情投入護理工作 超資深護理師服務滿40年

2019-05-04 17:44聯合報 記者許政榆╱即時報導

資深護理師簡秀娟擁有將近40年護理資歷，一路從急診到外科病房，累積豐富臨床經驗，雖然過去兩度罹癌，但沒有因此放棄自我，改用積極態度面對病情，保持愉快心情終於順利治癒，面對繁重護理工作，她認為會來當護理師的，都是將照顧病人放在第一順位，不僅擁有愛心耐心還有奉獻的心，期望社會也給予醫護更多鼓勵，作為支持醫護同仁動力。

民國61年自護專畢業後，簡秀娟至位於桃園市中壢區的新國民醫院任職一年半，後到新永和醫院服務，一待就是30多年，由於早期醫療分項不精細，護理師工作除了基本臨床護理外，舉凡門診掛號、領藥包藥或上刀、外傷處理等各科技能都要會，尤其醫院不少急診，過去開腦手術至少每月10台起跳，高度壓力下使她動作更加迅速、懂得觀察，不僅自己要學得好，也負責教導後輩學習。

擔任護理長期間，簡秀娟不惜犧牲自我時間，幾乎天天以醫院為家，下班後上樓梳洗整理，晚上再下樓協助院內事務。就在工作忙碌之餘，民國94年時發現右側罹患乳癌二期，她表示，當時有位姊姊也是罹患乳癌，積極治療後痊癒，看到姊姊案例也讓她鼓起勇氣接受化療，即便到了102年左側亦發現罹患乳癌，也是採用正面態度去面對，所幸最後都成功治癒。

但她分享，過去一位同學和他同時間確診罹患乳癌，卻因為害怕而不願去治療，拖過黃金治療期，最後沒能撐過不幸病逝，讓她感到十分難過，尤其近年癌症種類多，期望身邊週遭親友若遇到癌症，要勇敢面對積極治療，不要等到病情嚴重而失去寶貴生命。今日上午她出席桃園市「108年度護師節慶祝大會」並受表揚肯定，謙虛表示感謝桃園市護理師護士公會理事長賀倫惠等人給予支持，也希望未來護理師工作環境能轉佳。

桃園市護理師護士公會今天舉辦「108年度護師節慶祝大會」，理事長賀倫惠（右）開心...
桃園市護理師護士公會今天舉辦「108年度護師節慶祝大會」，理事長賀倫惠（右）開心和擁有40年經歷的護理師簡秀娟（左）合影。記者許政榆／攝影
分享

護理師乳癌

相關新聞

公車行車記錄器 桃園區下月起抓汽車違停

2019-05-03 23:20

防視線死角 桃園公車裝凸面鏡

2019-05-03 23:18

竹市紅樹林公園 步行、騎車添「亮」點

2019-05-03 23:12

向無名英雄按讚！外勞→移工 外僑居留證更友善

2019-05-03 23:09

苗縣「火車頭」博物館再等等...擬先推願景館

2019-05-03 23:05

竹縣鄰長「跳鄰」服務被質疑 公所：須報准

2019-05-03 22:59

南崁人轉乘更便捷！ 桃園經國轉運站6號啟用

2019-05-03 22:41

減少視線死角 桃市補助全市844輛公車裝凸透鏡

2019-05-03 19:43

家長注意！新竹縣幼兒園5月31日、6月1日登記

2019-05-03 17:54

違停多影響公車靠站 桃園6月起公車行車記錄器揪違停

2019-05-03 17:18

楊梅表揚模範母親 鄭文燦：母親都曾帶領家庭走過辛苦

2019-05-03 14:47

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

網傳「韓國瑜春吶冷颼颼」 潘恒旭一張照片破解

2019-05-04 11:48

比跳針發大財可怕的事...他：韓國瑜總統民調第一

2019-05-04 09:17

影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

2019-05-04 12:49

一句「他們不能沒媽媽」 讓她扶養非親非故孩子15年

2019-05-04 13:51

謝龍介被考倒閩南語？ 盧秀燕陪罰吃香蕉沾辣椒

2019-05-04 11:17

影╱彰化流浪狗大軍橫行街頭還咬人 民眾：人命不如狗命？

2019-05-03 20:00

影／人生初次跌進水溝！基隆廟口水溝蓋被偷正妹慘摔

2019-05-04 09:20

盧秀燕親點「這個」為台中市吉祥物 民眾超滿意

2019-05-03 20:21

高市學校統一用賣菜郎圖像？韓國瑜強調：絕不搞個人崇拜

2019-05-04 14:52

高雄春吶人數增加 占位等韓國瑜到場

2019-05-04 17:21

防廟會失控 台南喊簽「眾神公約」

2019-05-03 23:40

首度移師高雄！春吶第一晚 警方未發現涉毒者

2019-05-04 10:12

影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21

台東山海鐵馬步道又見光頭樹 民怨：看了讓人心痛難過

2019-05-04 11:49

韓國瑜訪陸報告 藍綠攻守自貿區

2019-05-03 23:21

校園水溝裝一整排「水龍頭」？ 原來是防墨汁噴濺！

2019-05-04 11:37

台南亮招商成績單 這家大廠投資就逾一兆

2019-05-04 11:36

公車行車記錄器 桃園區下月起抓汽車違停

2019-05-03 23:20

很潮！台灣燈會旗幟變時尚環保袋 想要得這麼做

2019-05-03 19:28

美食新天地／基隆湖南小館再現 老味道吃驚喜

2019-05-03 23:14

外面下大雨世大運社宅屋內也下雨 居民苦不堪言

2019-05-04 12:45

資助愛文芒果外銷香港？屏東縣府斥「假消息」

2019-05-04 10:11

雲林國小美術班成果展 關懷生態與環保

2019-05-04 12:46

影／閩南語流行音樂教父再創5新歌 明天在九份發表

2019-05-03 19:23

高雄市農產品外銷訂單1.67億 市府：超過去年一整年

2019-05-03 20:18

四技統測全國同步登場 金門首日5人缺考

2019-05-04 15:13

台東海巡 2艘50噸艦艇退休了

2019-05-03 23:10

補偏鄉最後一哩路 清境DRTS公車1年喊停

2019-05-03 23:12

中斷69年 西拉雅夜祭回來了

2019-05-03 23:34

出國玩買機器人送愛孫 爺爺搭機捷弄丟焦急如焚

2019-05-04 11:52

桃市動保處長換人 博士處長王得吉今宣誓上任

2019-05-03 23:12

鳳山自強陸橋拆除後通車 房價恐漲

2019-05-03 23:12

春吶移師高雄舉行 市府宣導毒品不入侵

2019-05-03 19:56

廚餘量增 台東縣廚餘廠擋土牆負荷不了倒塌

2019-05-04 12:49

明年台灣燈會 花博后里園區接棒發光

2019-05-04 00:19

影／韓國瑜出席美力媽媽頒獎 表揚偉大母親

2019-05-04 12:42

嘉市澎湖跨海觀光締盟「山盟海誓」

2019-05-04 14:49

反南鐵東移／自救會：賴罪魁禍首 強拆算蔡的

2019-05-04 00:21

高雄畜禽舍屋頂種電 報酬率不錯

2019-05-03 23:06

「一顆圓滿、幸福好甜！」 花蓮玉溪西瓜明天北征

2019-05-03 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top