中壢大崙國小百年校慶 鄭文燦：推動大崙、青埔生活圈

2019-05-04 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢區大崙國小今天100周年校慶，市長鄭文燦表示正在改善大崙地區連外道路，月桃等主要道路拓寬中，未來青埔地區可以和大崙地區結合成生活圈，興建日照中心、市民活動中心等建設，兩區連結後，青埔可以帶動大崙地區的發展。

鄭文燦表示，大崙國小民國8年創校，原為中壢公學校的大崙分校，至今已走過百年歷史，培育出許多優秀的校友，不少校友是全家三代、四代都就讀於此，如今學校也展現出新的風華與活力。目前大崙國小約有700多位師生，是一個中型學校，過去在市府與議會的支持下，大崙國小完成許多更新計畫，期盼未來的大崙國小能發展出更多學校的特色，並祝福大崙國小百年校慶生日快樂。

鄭文燦說，大崙過去稱為「大崙庄」，位於中壢青埔與過嶺重劃區之間，是典型的鄉村地帶，為發展中壢大崙地區，市府親自督導大崙地區打造社造平台，發展地方創生示範模式，作為其他地區發展地方創生的參考，在教育、文化與社造等層面，讓大崙地區具有新的發展與魅力。

談到大崙地區的地方建設，鄭文燦表示目前大崙地區月桃路道路拓寬工程第一標施工範圍為中壢領航北路（青埔）至山東路，第二標施作範圍為中壢區山東路至觀音區廣大路，第三標施作範圍為觀音區廣大路至觀音區福山路（草漯重劃區），未來青埔地區與大崙地區將結合成生活圈，也會興建日照中心、市民活動中心等建設，帶動大崙地區的發展。

大崙地區被列為機場噪音回饋區，鄭文燦強調市府會運用回饋金，更新大崙國小的相關設備，期盼未來大崙國小持續展現百年風華，培育出一代代人才，讓學校發展出雙語、數理、實驗與藝文等自身的特色，完成大崙地區家長們的期待。

桃園市議會議長邱奕勝也到場，並祝福母校大崙國小百年生日快樂，並表示很榮幸於大崙國小100周年校慶擔任籌備會主任委員，他是大崙國小第49屆畢業校友，看見現場學童的笑容，就可感受到學生在大崙國小求學的快樂。大崙國小經歷百年後，變化非常大，印象中的鳳凰樹已不復見，校舍也完全改變，唯一不變的是對過去於大崙國小讀書時光的記憶。感謝歷屆大崙國小的教學團隊教育出諸多優秀的學子，也培育出許多為地方服務的優秀議員，期盼未來下一個百年能夠培育出更多的優異人才。