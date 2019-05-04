二手曬書市集飄書香 重溫閱讀的樂趣

2019-05-04 19:47 中央社 新竹縣4日電



新竹縣竹北市新瓦屋「或者書店」將在11日辦二手曬書市集。鴻梅文創企畫專員邱君豪今天受訪時表示，讓民眾在二手書交流中，「以書會友、曬書交流」，重溫閱讀的樂趣。

邱君豪表示，別於一般二手書或創意市集，或者曬書市集邀集新竹各獨立特色書店前來，書本風格多元，也有手作達人現場分享技藝，包含有花藝、植物染、手作食、樂評人、建築師等。

邱君豪指出，達人們會在書攤公開私藏書單，如花藝達人將分享花藝相關書籍，認識達人透過閱讀的知識含量，運用閱讀養成技藝專長，進而了解達人閱讀脈絡清單。

邱君豪表示，書店除有藏書外，也透過書籍作者與讀者面對面分享，讓讀者更了解作者「筆中的世界」。或者書店同日邀請「風城味兒」作者李元璋現場分享，與讀者對談。另外，還有安排作家張惠菁、日本靜岡大學教授暨蒙古人類學者楊海英分別演講「出霧中的風景」與「文明的游牧史觀如何逆轉大中國史？」為讀者帶來深度學習時光。

「書籍，乘載著人類文明，並編織成體系」邱君豪說，書籍一本本彙集在書店中，書店更提供場域，讓民眾在此將思想逐步昇華。因此，從11日起至31日止，「或者」團隊打造「或者們的一本書」書展，團隊成員將依照各自專業，推薦一本值得閱讀的書籍給民眾，也增加書店、以及曬書市集的內容豐富度。