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中壢親子藝術校園巡演14至24日蘋果等5大劇團23校登台

2019-05-04 12:20聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢區親子藝術校園巡演活動5月14日至24日，排定中壢區23所國小校園巡迴登台，今年請來台灣優秀團隊「蘋果劇團」及國際知名「舞鈴劇場」，為校園帶來炫麗的表演，精彩可期。

宣傳活動昨天在中壢區公所熱鬧展開，民眾和幼童在一樓中庭跟著台上多隻「烏龜」在台上載歌載舞、蹦蹦跳跳，劇團還演出片段劇情為親子藝術校園巡演活動揭開序幕。市府副秘書邱俊銘代表鄭文燦市長出席，與中壢區公所員工一起邀請大小朋友一起看戲同樂。

桃園市中壢區公所親子藝術校園巡演活動，每年邀請知名表演藝術團體攜手走入校園，今年的活動將於5月14日至24日晚上7點，在中壢區23所國小校園巡迴登場，活動主題「奇幻新魔壢」，由舞鈴劇場、蘋果劇團、身聲劇場、戲曲學院綜藝團、SHOW影劇團5大優秀團隊，導入台灣不同屬性的表演元素，以迸發新藝術力量為核心主軸，結合「五行」之概念，透過扯鈴、戲劇、音樂、雜技、舞蹈各領域藝術精隨，為中壢區在地注入表演藝術的魔幻新力量。

邱俊銘表示，每年藝術校園巡演活動中都能看見孩子們滿足、燦爛的笑容，深感藝文表演帶給孩子的喜悅及學習體驗，因此中壢區公所每年都會精心策劃「親子藝術校園巡演」活動，期待今年質量兼具的表演，能帶給中壢地區的親子民眾兼具教育娛樂與藝術深度的精采饗宴。

桃園市政府政風處結合教育局推動校園誠信宣導，這次經由親子藝術劇融入誠實、拒絕賄絡等劇情，強調塑造好品格，期盼透過活潑生動的劇情傳遞深刻的教育意涵，因為小朋友是國家未來的希望，而廉潔的觀念是國家進步的重要力量，培養廉潔的觀念必須往下紮根從小做起，寓教於樂。

桃園市中壢區親子藝術校園巡演活動5月14日至24日，排定中壢區23所國小校園巡迴...
桃園市中壢區親子藝術校園巡演活動5月14日至24日，排定中壢區23所國小校園巡迴登台。圖／蘋果劇團提供
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宣傳活動也表演片段劇情。圖／蘋果劇團提供
宣傳活動也表演片段劇情。圖／蘋果劇團提供
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