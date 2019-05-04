或者書店將辦曬書市集 達人分享陳列私藏書單

2019-05-04 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



位於新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區的「或者書店」於五月滿2周年，預定於下周六特別舉辦「我們與2的距離：2週年慶暨2手曬書市集」，訴求「以書會友，曬書交流」，邀請民眾一起歡慶2周歲生日。

5月11日曬書市集預計下午1點開始至5點，攤位名單包含品牌組、個人組，有別於一般二手書或創意市集，或者曬書市集邀集新竹各獨立特色書店共襄盛舉擺攤，呈現多元選書風貌；並邀請大新竹區專業達人參加，其中包括花藝、植物染、手作食、樂評人、建築師等等，以自己的專業領域，在書攤分享陳列私藏書單，比如染布達人分享染布相關書籍，花藝達人分享花藝相關書籍，能夠讓大家有機會更認識達人背後的知識含量，是如何支撐起一項技藝的養成，除了可以看到他們的作品，也認識達人閱讀的脈絡清單。

今年或者2週年慶曬書市集，最特別邀請到新竹在地文史美食達人、《風城味兒》的作者 李元璋老師，帶來他的藏書跟大家分享，創造給喜歡新竹在地風土小旅行、美食的朋友，可以來親炙大師風采的機會。

呼應流行電視劇諧音，或者2週年慶標題取名「我們與2的距離」，強調的是以「2個人的相遇，2本書的交流，2週年的的派對」，從五月起就在書店門市用小月曆一天天倒數，傳達出「我們與2的距離...，正在倒數中」的趣味概念。

或者2週年慶系列活動包含：當天下午的曬書市集，將由同在新瓦屋園區駐點的知名木箱鼓樂團Mr. One Cajon演出，揭開序幕。活動當天，書店內也企劃「或者們的一本書-書展」，期間限定5月11日到5月31日展出由「或者」團隊中的每個工作「者」，依照各自工作專業，推薦一本值得閱讀的書，也增加達人曬書市集的豐富度。