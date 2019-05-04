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出國玩買機器人送愛孫 爺爺搭機捷弄丟焦急如焚

2019-05-04 11:52聯合報 記者許政榆╱即時報導

居住於高雄的65歲李姓爺爺，昨日和太太剛從大陸廣州旅遊返台，下午搭乘桃園機場捷運...
居住於高雄的65歲李姓爺爺，昨日和太太剛從大陸廣州旅遊返台，下午搭乘桃園機場捷運準備搭高鐵回高雄，沒想到過程中，發現買給其中一個孫子的智慧機器人竟不翼而飛，焦急向警方求助，所幸警方迅速協助找回，讓李爺爺十分感動。圖／警方提供
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愛孫的禮物差點搞丟！居住於高雄的65歲李姓爺爺昨日和太太剛從大陸廣州旅遊返台，下午搭乘桃園機場捷運準備搭高鐵回高雄，沒想到過程中，發現買給其中一個孫子的智慧機器人竟不翼而飛，焦急向警方求助，所幸警方迅速協助找回，讓李爺爺十分感動。

李姓旅客與太太昨日下午14時左右，搭乘桃園機場捷運在A13機場第二航廈站上車，搭往A18高鐵桃園站，欲轉乘高鐵回高雄住家途中，發現要買給愛孫的機器人禮物遺失，急急忙忙途中從A14a機場旅館站下車，轉車回到A13第二航廈站尋找之際，見到在該站執勤的桃園捷警隊員警施閔中，急忙請求員警協助幫忙。

恰巧，另位桃園捷運警察隊警員黃茂楨於A13站下行月台，發現一袋物品放置於候車椅上，且月台上無任何候車旅客，但因該塑膠袋上無任何資訊可聯繫失主，故將物品送到桃園捷運公司詢問處，同時通報捷警隊線上執勤同仁，如有民眾報案尋找該機器人，告知當事人至第二航廈站詢問處領回。

「我準備三個禮物送給三個孫子，少了一個我怕他誤會。」李爺爺說，因為家中有3個孫子，他都幫每個孫子分別準備一個特別的禮物，如果該機器人不小心遺失，怕造成其中一個孫子的誤解，認為是爺爺偏心沒準備他的禮物，沒想到當李爺爺焦急的找上員警求助時，警方已找到遺失機器人，李爺爺非常感謝桃園捷警隊熱心協助尋回伴手禮，才沒讓他在這次旅遊中發生遺憾。

居住於高雄的65歲李姓爺爺，昨日和太太剛從大陸廣州旅遊返台，下午搭乘桃園機場捷運...
居住於高雄的65歲李姓爺爺，昨日和太太剛從大陸廣州旅遊返台，下午搭乘桃園機場捷運準備搭高鐵回高雄，沒想到過程中，發現買給其中一個孫子的智慧機器人竟不翼而飛，焦急向警方求助，所幸警方迅速協助找回，讓李爺爺十分感動。圖／警方提供
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居住於高雄的65歲李姓爺爺，昨日和太太剛從大陸廣州旅遊返台，下午搭乘桃園機場捷運...
居住於高雄的65歲李姓爺爺，昨日和太太剛從大陸廣州旅遊返台，下午搭乘桃園機場捷運準備搭高鐵回高雄，沒想到過程中，發現買給其中一個孫子的智慧機器人竟不翼而飛，焦急向警方求助，所幸警方迅速協助找回，讓李爺爺十分感動。圖／警方提供
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