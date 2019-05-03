桃市動保處長換人 博士處長王得吉今宣誓上任

2019-05-03 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市動物保護處長陳英豪今調任農業局林務科長，處長一職由動保處技正王得吉升任，今天下午由市長鄭文燦見證宣誓就職；由於陳英豪任內堅持TNVR動保工作，如今火速調職讓不少人錯愕，從事動保工作多年的里長崔美瑛肯定陳的努力，今也和中平里長顏秀錦與多名志工到場獻花致謝，新上任的王得吉表示，會接續陳英豪工作，續為桃園動保努力。

王得吉是國立中興大學動物科學系研究所博士，歷任行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所研究助理、助理研究員、副研究員、副研究員兼系主任，王是桃園龍潭人，前幾年返鄉服務，進入桃園市政府先後擔任農業局科員、動物保護防疫處技士、技正，今天升任動保處長，也成為地方政府動保機關少數為博士身份的動保處長。

王得吉今天下午在市長鄭文燦監誓之下，宣誓上任動保處長，鄭文燦先肯定陳英豪2年來對動保工作的努力與堅持，並期許王身為動物科學專家，接任處長後能繼續「3個不變跟堅持」，第一繼續落實動保TNVR政策，用結紮代替撲殺，讓毛小孩能有更好照顧，第二是領養取代購買，把動保園區管理得更好，第三是加強飼主責任與友善動物觀念宣達等。

鄭文燦也坦言「動保工作不好做、很辛苦」，希望民眾都能一起改變，也期許王得吉接手後，能夠努力讓動保人力穩定化，鄭並允諾明年會增列動保人力預算，給予更多支持。

王得吉說，接任動保處長將延續前處長陳英豪的任內工作，尤其市府著力執行的TNVR政策，但TNVR（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccinate防疫、Return回置）工作，在Return回置仍有努力空間，他也將加強與地方溝通，希望能讓各項動保工作做得更好。