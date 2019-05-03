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南崁人轉乘更便捷！ 桃園經國轉運站6號啟用

2019-05-03 22:41聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃市府在桃園區經國路、幸福路新打造的經國轉運站將在下周一下午開始營運。 圖／桃園...
桃市府在桃園區經國路、幸福路新打造的經國轉運站將在下周一下午開始營運。 圖／桃園市交通局提供
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桃園市南崁交流道周邊車流量大，經國路、中正路常態性壅塞，市府斥資5900萬元在經國路與幸福路口打造經國轉運站，6日下午2點開始營運，4家國道客運業者運行6條國道客運路線，每天約330班次，國道客運乘車處同步撤站，交通局已規畫轉搭707及189兩條接駁公車至經國轉運站，方便南崁居民轉乘。

經國轉運站為兩層樓建物，由國光客運負責營運，1樓設有6個月台、售票櫃台、候車區及洗手間等，將配合轉乘旅客需求，導入餐飲及便利商店等服務，2樓為機車停車場，有180個停車格，入口在幸福路。

市府交通局指出，經國轉運站6日下午2點營運，引進南崁交流道周邊6條中長途國道客運路線，包括和欣客運7500台北到台南、國光客運1861桃園到台中、統聯客運1610台北到高雄、1611台北到台南、阿羅哈客運3888台北到嘉義、3999台北到高雄，每天約330班次，另將協調統聯1661宜蘭羅東至桃園機場路線進駐，迎合民眾搭機需求。

南崁交流道旁2處乘車點將撤站，交通局規畫707及189兩條轉運站接駁公車，707（桃園-高鐵桃園站）是既有路線轉型為轉運站接駁公車，往返轉運站、南崁、大竹地區，189（桃園後站-經國轉運站）從桃園後站發車，經中山路、龍安街、文中路、永安路、藝文特區至轉運站。

局長劉慶豐說，轉運站提供複合式交通服務，結合國道客運與市區公車，周邊規畫多樣轉乘服務，幸福路旁有計程車招呼站及汽機車臨時接送區，另有9條公車路線於轉運站周邊停靠，包括1662、9005、9023、189、201、702、707、707A、5059等路線，還有L101、L102免費公車。

國道客運公車國光客運

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