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新豐高中師生體驗「搖蜜」 感受養蜂製蜜樂趣

2019-05-03 21:40聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南新豐高中校長陳惠珍與20多名師生，今天一起體驗「搖蜜」，感受養蜂過程與產製蜂蜜的樂趣。師生利用學生社團時間，在歸仁農會舊倉庫舉辦主題蜜蜂與環境教育、食農教育開發創新課程，師生體驗搖蜜，同時進行教師「增能研習」，留下師生一起搖蜜的珍貴畫面。

新豐高中因應12年國教新課綱，教師開發創新課程的需要，半年前借用歸仁農會舊倉庫走道成立「新豐覓蜜廊道」，放養4群蜜蜂。

校方表示，為能永續照顧這些蜜蜂，校方成立學生養蜂社團，在地的振元蜂業羅元澤先生提供飼養技術，教養蜂社學生來照顧與飼養這些蜜蜂，學校也規畫把這邊當作是師生環境教育與食農教育的學習平台。

養蜂社長林紀甄說，社團每次上課都可實作，老師教我們養蜂技巧與注意事項，先從少量的4脾蜂量開始養，經過冬天到現在已有7脾蜂量，覺得很有成就感，又有蜂蜜可搖出帶回去，非常有趣。

校長陳惠珍表示，老師結合社區資源來開發創新課程，嘉惠本校學生，這種課程比較在地化與生活化，做法值得鼓勵，成果值得期待。

他說，學校有了蜂場，可做為12年國教教師新課綱課程開發與學生實作的平台，也能提供給各科當作是教學參觀的場域，能串連的學科其實很廣，目前學校也已在彈性學習微選修課程中納入蜜蜂與生態的課程。

新豐高中師生體驗「搖蜜」，感受養蜂製蜜樂趣。圖/黃彥鳴提供
新豐高中師生體驗「搖蜜」，感受養蜂製蜜樂趣。圖/黃彥鳴提供
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振元蜂業羅元澤指導新豐高中師生體驗養蜂「搖蜜」，感受養蜂製蜜樂趣。圖/黃彥鳴提供
振元蜂業羅元澤指導新豐高中師生體驗養蜂「搖蜜」，感受養蜂製蜜樂趣。圖/黃彥鳴提供
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蜜蜂食農教育蜂蜜

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