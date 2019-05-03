新豐高中師生體驗「搖蜜」 感受養蜂製蜜樂趣

2019-05-03 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南新豐高中校長陳惠珍與20多名師生，今天一起體驗「搖蜜」，感受養蜂過程與產製蜂蜜的樂趣。師生利用學生社團時間，在歸仁農會舊倉庫舉辦主題蜜蜂與環境教育、食農教育開發創新課程，師生體驗搖蜜，同時進行教師「增能研習」，留下師生一起搖蜜的珍貴畫面。

新豐高中因應12年國教新課綱，教師開發創新課程的需要，半年前借用歸仁農會舊倉庫走道成立「新豐覓蜜廊道」，放養4群蜜蜂。

校方表示，為能永續照顧這些蜜蜂，校方成立學生養蜂社團，在地的振元蜂業羅元澤先生提供飼養技術，教養蜂社學生來照顧與飼養這些蜜蜂，學校也規畫把這邊當作是師生環境教育與食農教育的學習平台。

養蜂社長林紀甄說，社團每次上課都可實作，老師教我們養蜂技巧與注意事項，先從少量的4脾蜂量開始養，經過冬天到現在已有7脾蜂量，覺得很有成就感，又有蜂蜜可搖出帶回去，非常有趣。

校長陳惠珍表示，老師結合社區資源來開發創新課程，嘉惠本校學生，這種課程比較在地化與生活化，做法值得鼓勵，成果值得期待。