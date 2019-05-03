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減少視線死角 桃市補助全市844輛公車裝凸透鏡

2019-05-03 19:43聯合報 記者張裕珍╱即時報導

公車受限車身結構及體積，車身正前方、A柱與左右後側都是視線死角，轉彎時更因內輪差易生事故，去年全桃園就發生2起行人遭公車輾斃意外，桃園市政府試辦替公車左側A柱加裝凸透鏡與加大凸面鏡，成效良好，市長鄭文燦今天下午宣布，要補助全桃園844輛公車裝設鏡面設施，並全面實施「公車行經路口3210法則」，降低人車衝突風險。

為提高公車行駛安全，交通部與桃園市政府去年開始補助公車業者裝設車輛安全系統，其功能包括車道偏離警示、主動車距控制、盲點偵測、車內錄影即時監視、駕駛生理狀態監視、胎壓偵測等六項，桃園有75輛公車裝設，據分析危險駕駛行為減少35%，安全系統奏效。

市府交通局持續精進安全措施，近月已有183輛公車加裝特殊鏡面，車前右側後視鏡下方加裝放大型凸面鏡，直徑從10公分拉大至20公分，司機可清楚看到車輛前緣及右側人車，另在公車左側A柱擋風玻璃左下角貼上凸透鏡，公車左轉時，司機則可清楚判斷左側A柱人車情形。

由於試辦情況不錯，桃市府與交通部道路交通安全督導委員會昨辦「公車小改變，安全大提升」記者會，展示公車加裝的各項安全設備，桃園客運L112路線免費公車還率先於車前裝設雷達偵測器及影像監視器等盲點偵測設備，司機廖玉順大力肯定，認為確實有警示作用。

鄭文燦說，裝設鏡面可增加司機視野範圍約80%，市府交通局將補助業者，1年內替全市844輛公車裝設凸透鏡與加大凸面鏡，另鼓勵業者自行裝設車前盲點偵測器與監視器，可採專案補助，市府也將持續爭取交通部補助，替公車導入車輛安全科技系統，確保人車安全。

交通局長劉慶豐也提到，配合交通部宣導「路口慢看停」駕駛觀念，桃園將實施「公車行經路口3210法則」，公車靠近路口行人穿越線「3」公尺前時，司機要確實觀看後視鏡及凸透鏡「2」種輔助鏡，並將車輛時速降至10公里以下，要求業者督導將納入公車稽查及評鑑。

桃園市已有183輛公車加裝特殊鏡面，公車左側A柱擋風玻璃左下角貼上凸透鏡，可讓藏...
桃園市已有183輛公車加裝特殊鏡面，公車左側A柱擋風玻璃左下角貼上凸透鏡，可讓藏在死角的人車現形。記者張裕珍／攝影
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桃園客運L112路線免費公車率先於車前裝設雷達偵測器及影像監視器等盲點偵測設備，...
桃園客運L112路線免費公車率先於車前裝設雷達偵測器及影像監視器等盲點偵測設備，只要人車經過車前與兩側，就會有警示與影像。記者張裕珍／攝影
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市長鄭文燦今天也坐上駕駛座，了解裝設凸透鏡情形。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦今天也坐上駕駛座，了解裝設凸透鏡情形。圖／桃園市政府提供
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桃園市已有183輛公車加裝特殊鏡面，公車左側A柱擋風玻璃左下角貼上凸透鏡，可讓藏...
桃園市已有183輛公車加裝特殊鏡面，公車左側A柱擋風玻璃左下角貼上凸透鏡，可讓藏在死角的人車現形。記者張裕珍／攝影
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桃園客運L112路線免費公車率先於車前裝設雷達偵測器及影像監視器等盲點偵測設備，...
桃園客運L112路線免費公車率先於車前裝設雷達偵測器及影像監視器等盲點偵測設備，只要人車經過車前與兩側，就會有警示與影像。記者張裕珍／攝影
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