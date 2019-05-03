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工業4.0浪尖上結合 中央大學與機械公會簽合作意向書

2019-05-03 18:38聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

因應第四波工業革命和把握智慧製造和能源發展契機，中央大學校長周景揚與台灣機械工業公會理事長柯拔希，今天在中大簽署合作意向書，雙方將共同推動國內外產學研合作、促進尖端和應用技術開發及培育人才，為台灣產業升級貢獻心力。

景揚表示，機械是工業之母，中大機械系自1977年成立目前是全校第一大系，42名專業教師擁有博士學位，40多年來，為台灣的產業貢獻無數的優良人才與技術。目前該系以機械為基礎，積極整合電子、電機、資訊工程、光機電工程、能源工程、生醫工程及材料科學等領域，並涵蓋新興科技領域如半導體製程設備、奈微米科技等高科技領域。

台灣機械工業公會理事長柯拔希指出，人類的科技來自於機械，機械業一直扮演不可或缺的角色，也是少數根留台灣的產業，透過一步一腳印，逐漸產生聚落效應。機械公會自1945年成立以來，目前企業會員超過2800家，為全台第2大產業公會，在台灣設有7個地區性服務處，並有2個海外聯絡處，辦理國內外展覽與研討會、協助會員拓展海外市場、營造廠商間的群落效應、推動各項技術認證與交流，70多年來對台灣的經濟發展貢獻良多。

這次能簽署合作意向書，是由中央大學EMBA校友百塑企業公司總經理吳正煒，和中央大學國際產學聯盟執行長朱念慈的奔走促成，中央大學成為機械公會桃竹苗區第一家合作的國立大學，正式啟動雙方的合作關係，積極推動國內外產學合作、跨領域技術整合、技術移轉、辦理學術研討會、高階人才培育課程等，把握工業4.0的發展契機，發揮1加1大於2的效應。

中央大學周景揚校長（左）、台灣機械工業公會理事長柯拔希（右）簽署合作意向書，柯拔...
中央大學周景揚校長（左）、台灣機械工業公會理事長柯拔希（右）簽署合作意向書，柯拔希致贈「機械工業七十年史」給中大。圖／中央大學提供
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中央大學與台灣機械工業公會締約儀式精銳盡出，雙方同時展開座談交流。圖／中央大學提...
中央大學與台灣機械工業公會締約儀式精銳盡出，雙方同時展開座談交流。圖／中央大學提供
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