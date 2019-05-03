竹縣桐花大使延長報名 擔任桐花大使可獲一萬元獎金

2019-05-03 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「新竹遶桐花」竹縣客家桐花祭桐花大使徵選活動原訂5月6日截止報名，為配合新竹縣縣桐花花況，及各社區活動辦理期程，另因今年梅雨季提前報到，考量參賽者影片拍攝狀況及品質，桐花祭桐花大使徵選活動收件截止日延至5月12日23點59分止，網路票選延至5月16日至5月31日，官方影片公布及授證典禮改至6月11日，歡迎有興趣的朋友踴躍報名參加。

「新竹遶桐花」2019新竹縣客家桐花祭桐花大使徵選將依據影片創意、口條與個人台風、介紹內容完整度，經過第一階段篩選公布於桐花祭官方臉書粉絲團，並由網友們選出心中最佳的桐花大使，票選出的桐花大使可獲得獎金1萬元及多項精緻好禮，歡迎滿18歲以上朋友，不限戶籍、對客家文化、客語有興趣或是會說客語、想學習客家文化的朋友報名參加。

新竹縣府指出，桐花大使選拔方式藉由參加選拔的朋友拍攝3分鐘的影片，內容包含新竹縣縣的景點、美食及自我介紹，還有新竹縣客家桐花祭活動的推廣及宣傳，由網友票選出最具人氣的男女大使各一名，桐花大使授證典禮也延至6月11日辦理，未來也將會參加本縣的宣傳或是協助拍攝等曝光活動。