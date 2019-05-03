違停多影響公車靠站 桃園6月起公車行車記錄器揪違停

2019-05-03 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



汽車違停占用公車停車格屢見不鮮，桃園警方統計，今年1到3月就開出三千多張違停罰單，為避免車主心存僥倖，桃園市政府交通局、警察局及客運業者決定硬起來，6月起將運用公車行車記錄器與人工拍照等方式，利用影像檢舉違停車輛交由警方開單，市府近日已在桃園區中正路立牌警示，希望徹底淨空公車停車格，方便乘客上下車，也避免後方交通回堵。

市府交通局指出，公車司機行車得面面俱到，不僅得注意公車兩側是否有機車跟車或靠太近，又要注意公車A柱死角，判斷有無行人要穿越路口，若公車停車格又被違規停放的汽機車占用，公車司機必須額外留意下車民眾的安全、車後追撞風險，也會造成道路交通回堵。

公車停車格遭違停車輛占用，不僅影響公車司機停靠動線與交通順暢，也會讓公車因為無法緊鄰路邊站牌停靠，民眾只能被迫站在車道上查看公車是否到站，險象環生。

交通局指出，為嚇阻車主勿占用公車停車格，已在未來捷運綠線經過的桃園區中正路自大同路至慈文路路段，共14處公車停車格架設「公車專用格及前後紅線路段禁止臨時停車違者採公車影像及拍照舉發」的告示標誌牌，預計6月開始檢舉，以公車行車記錄器，輔以市府交通局與客運業者派員不定期拍照檢舉違停車輛，警察局也將配合加強巡查取締作業。

桃園市警察局交通警察大隊執法組統計，公車停靠區違停每月都有千件左右，今年一到三月份數據來看，三月份最多，違反道路交通處罰條例第55條違規臨時停車，就開罰517件，違者可罰300元到600元不等，違反第56條違規停車有744件，違停罰600元至1200元不等。