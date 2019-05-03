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桃園客家產業文創開展 「客家走入生活」成為特色

2019-05-03 16:02聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天前往新屋區老K舒眠文化館，出席客家產業文化創新展活動時表示，客家傳統產業在工藝、美食、文化等各層面累積了數百年的傳統，市府以文化創意產業的方式，將客家打造成深具特色的生活美學。活動展出包括竹編、草編、陶藝及木手作等產品，展期3日至5日，市府將持續累積客家文創能量，讓「客家走入生活」成為桃園的特色。

鄭文燦說，桃園是一個充滿多元文化的城市，升格後，市府以「客家走入生活」為宗旨推動客家文化，積極打造桃園成為深具客家魅力的「客家第一庄」，以客家山歌為例，推動包括客家山歌新唱、客家流行音樂及客家童謠創作，讓客家文化發揮嶄新的一面。

今天展出作品有客家木手作藝術家魏榮明老師與老k牌彈簧床合作，以「舊木再生、手作情懷」的精神，製作深具客家元素的系列床席，展現客家人愛物惜物的勤儉傳統。客家的草編、竹編是傳統客家生活的一部分，邀請曾在桃園地景藝術節、蓮花季等活動展出作品的客家草編藝術家王昱翔老師，展出戶外中大型草編裝置藝術品，表達客家工藝的質感與美感；另曾獲得「國家工藝獎」的藝術家葉劉金雄老師，以寫實雕塑手法，創作兼具藝術欣賞及實用價值的樹段陶壺，呈現精湛的客家工藝。

鄭文燦指出，文化創意產業的原意是將文化產業加入創意、創作的過程，因此客家文化創意產業也可簡稱為「客創」並加以發揚光大。市府積極推動客家文創產業，未來客家局轄下將增設11個客家館舍，例如：龍潭的台灣客家茶文化館，永安漁港海螺文化體驗園區內設置海螺文化館，觀音的崙坪文化地景園區內設置客家工藝館。

在中壢第一公有零售市場內成立客家文創中心，平鎮新富市場綜合大樓內設立客家文創市集等。此外，市府將與客委會合作，研議以3年為期，策畫舉辦第一屆的客家博覽會，整合桃園近年來振興客家文化的成果，讓遊客體驗客家世界中包括建築、美食、工藝、舞蹈、戲劇、文學等多元豐富的一面，也期盼客家文化傳播到全世界，形成獨特的客家文化，成為「世界的客家」。

鄭麗華董事長跟鄭文燦介紹富有客家特色的床席。圖/桃園市客家事務局提供
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王昱翔老師草編藝術，吸引民眾駐足觀賞。圖/桃園市客家事務局提供
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王昱翔老師草編藝術作品。圖/桃園市客家事務局提供
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桃園市長鄭文燦表示，市府以「客家走入生活」為宗旨推動客家文化，積極打造桃園成為深具客家魅力的「客家第一庄」。圖/桃園市客家事務局提供
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