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為失依孩子找家 新竹家扶中心招募寄養家庭

2019-05-03 16:15中央社 新竹縣3日電

新竹家扶中心培訓47戶寄養家庭，但仍有31名兒童被安置在機構中，無法在「家」的環境中成長。新竹縣長楊文科表示，盼更多家庭打開家門，讓愛住進來，當孩子的貴人。

新竹縣政府今辦寄養家庭招募會，楊文科致詞時表示，新竹家扶中心培訓47戶寄養家庭，扣除寄養家庭喘息時間，實際照顧僅有27戶，目前仍有31名兒童被安置在機構中，無法在「家」的環境成長，需要更多家庭加入寄養家庭行列，幫助這群弱勢孩子。

新竹家扶中心統計，透過新竹縣政府社會處依兒少權法，安排家外安置照顧兒童少年共有76名，包含寄養家庭安置8名、機構安置49名、保母系統安置14名、護理之家與身障系統安置5名。其中，機構安置的49名兒少中，有31名是12歲以下的兒童。

寄養媽媽王蘭英投身寄養家庭服務已21年，至今照顧超過60名寄養孩童，這次照顧的寄養女兒，最近將出養至義大利，趁在母親節前夕，寄養女兒送上康乃馨表達感謝。

寄養媽媽駱錦芬說，她在17年前加入寄養家庭服務行列，照顧一對國小兄妹，至今兩人已長大成人，也有穩定工作，讓她很欣慰。

王蘭英、駱錦芬表示，照顧兒童需要許多經歷與關懷，寄養兒童不少為受虐兒，不好照顧，寄養家庭需投注更多心力，雖然照顧辛苦，但孩子逐漸有了正向改變，也回饋給她們滿滿的愛，相當值得。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，適合擔任寄養家庭包含學齡期孩童的家庭，能陪伴不幸孩童成長；家中子女長大外出的空巢期家長，能讓家庭增添孩童歡笑聲；祖父母的家庭，能重溫育兒經驗。

新竹縣政府社會處長李國祿指出，今年起運用公益彩券盈餘分配款，提供寄養家庭免費健康檢查、公共意外保險與喘息服務，鼓勵更多愛心人士參與寄養服務行列。

寄養家庭新竹楊文科

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