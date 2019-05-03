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竹縣寄養家庭急需人力 盼民眾投入陪伴兒童

2019-05-03 15:16聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹家扶中心培訓47戶寄養家庭，扣掉寄養家庭喘息時間，實際照顧僅有27戶， 還有31位縣籍、12歲以下的失依或受虐兒童，被安置在機構中，無法在「家」的環境成長。新竹縣府今天舉辦寄養家庭招募會，呼籲民眾踴躍參與寄養家庭服務的行列，讓這些不得已離開原生家庭的孩子，能健康快樂長大。

駱姓寄養媽媽說，她是在921大地震後，看到很多失去父母照顧的孩子，才投身寄養家庭的行列。投身寄養服務近21年、照顧過60幾位寄養孩童的王蘭英，今天在台上接受就讀小一、即將出養到義大利的寄養女兒獻花，心中不捨，他指出，養育子女是場愛的接力賽，路途中會有需要別人支持的時候，歡迎愛心民眾一起加入，幫助這群等待著家庭接棒照顧的孩子。

新竹縣楊文科長楊文科、縣府社會處長李國祿說，今年起運用公益彩券盈餘分配款，提供寄養家庭健康檢查、公共意外保險與喘息服務(半年到一年的，讓寄養爸媽可以安排自己的家庭活動，如出國旅遊或較長時間離開新竹地區的活動)，積極鼓勵更多愛心人士參與寄養服務行列。

縣府指出，近年需要被安置的孩童，每年約成長10多位，人數越來越多，但寄養家庭逐年流失，很需要民眾加入，目前依兒少權法安排家外安置照顧的兒童少年共有76名，其中機構安置的49位兒少中，有31位是12歲以下的兒童。

李國祿表示，這些有許多五歲以下幼兒，很需要進到家庭環境中，然因寄養家庭有限，因此目前都安置在機構中，期望有更多民眾加入。

新竹家扶中心主任沈俊賢說，歡迎年齡在25到65歲、具照顧子女能力、身心健康、收入穩固且有充足空間、無不良素行紀錄者，能踴躍加入寄養家庭服務行列。諮詢電話：03-5678585轉寄養組。

家扶中心表示，每個家庭適合照顧的孩子年齡層與行為特質也都有不同，在適切配對原則下，有些家庭也會暫時輪空沒有安置孩童；加上寄養家庭也會因為個人健康因素、要照顧父母或孫子女而停止服務，所以必須培訓更多的寄養家庭，以期能為不幸孩童安排最適切的照顧環境。

新竹縣府今天舉辦寄養家庭招募會，呼籲民眾踴躍參與寄養家庭服務的行列，讓這些不得已...
新竹縣府今天舉辦寄養家庭招募會，呼籲民眾踴躍參與寄養家庭服務的行列，讓這些不得已離開原生家庭的孩子，能健康快樂長大。記者郭政芬／攝影
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縣府社會處長李國祿向寄養媽媽們獻上康乃馨，感謝他們對於孩子的付出。記者郭政芬／攝...
縣府社會處長李國祿向寄養媽媽們獻上康乃馨，感謝他們對於孩子的付出。記者郭政芬／攝影
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新竹家扶中心培訓47戶寄養家庭，扣掉寄養家庭喘息時間，實際照顧僅有27戶，需要更...
新竹家扶中心培訓47戶寄養家庭，扣掉寄養家庭喘息時間，實際照顧僅有27戶，需要更多民眾加入，幫助有需要的孩童。記者郭政芬／攝影
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新竹家扶中心主任沈俊賢說，歡迎年齡在25到65歲、具照顧子女能力、身心健康的民眾...
新竹家扶中心主任沈俊賢說，歡迎年齡在25到65歲、具照顧子女能力、身心健康的民眾，加入寄養家庭的行列。記者郭政芬／攝影
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