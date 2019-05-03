楊梅表揚模範母親 鄭文燦：母親都曾帶領家庭走過辛苦

2019-05-03 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭燦今天參加楊梅區「幸福五月．馨愛媽咪」母親節表揚大會，並表示每位模範母親都曾帶領家庭走過辛苦時刻、克服命運，有些人除了經營家庭，也擔任志工，持續貢獻社會，十分不容易，母親節前，他要特別感謝每位模範母親為家庭的付出，並祝福每位母親都能健康、快樂、平安。

楊梅區今年今從各里及原住民族協進會共遴選出42位模範母親，鄭文燦說，這一代的母親角色特別辛苦，從小到老，無論是擔任人妻、人母，甚至當了阿嬤，都必須善盡不同角色的責任，需要內外兼顧，市府經常舉辦不同活動，例如彩色海芋季、大古山野百合花季等，希望媽媽們也可以多出門旅遊，或是和朋友聚餐，多參與社區活動，讓自己的生活更加豐富精采。鄭文燦也呼籲大家不要忘記感謝自己的母親，向她說一聲「媽媽我愛您」。

接受表揚的42位模範母親中，有熱心公益，積極參與社會服務，擔任社區關懷志工，也有人專注於家庭教育，培育出社會菁英，永寧里模範母親黃葉玉蘭是受表揚中年紀最大的受獎者，95歲的她出生貧苦從小被人收養，過得如台灣版阿信的生活，婚後照顧生病的先生、侍奉公婆，先生離世後更獨自挑起養育子女責任，儘管面對艱辛困苦的生活，仍舊堅忍不屈，足為鄰里之楷模。