久等了！桃園經國轉運站6日啟用 每天營運330班次

2019-05-03 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市經國轉運站將在5月6日啟用，包括國光、統聯、和欣、阿羅哈等四家國道客運，將轉移經國轉運站營運。 圖／本報資料照 分享 facebook 桃園南崁交流道周邊車流量大，經國路、中正路常態性壅塞，桃園市政府在經國路與幸福路口打造經國轉運站，終於將在6日下午正式發車營運，市府交通局指出，轉運站距南崁交流道2分鐘車程，5分鐘可達桃園展演中心，交通區位便捷；目前引進4家國道客運業者，6條國道客運路線，每天約提供330班次的服務量能，提供市民快速、便捷的跨縣市交通服務。

經國轉運站由市府委託國光客運公司經營管理，將於6日上午啟用、下午2點正式營運，經國轉運站引進南崁交流道周邊6條中長途國道客運路線，包括和欣客運7500、國光客運1861、統聯客運1610、1611、阿羅哈客運3888、3999等，每天約330班次往返臺北、臺中、嘉義、臺南及高雄等地，未來也將協調統聯客運1661宜蘭羅東至桃園機場路線進駐轉運站。

市府交通局指出，為方便民眾前往轉運站搭車，周邊規畫多樣轉乘服務，幸福路旁有計程車招呼站及汽機車臨時接送區，若是騎機車的民眾，可由幸福路至轉運站2樓機車停車場停放。至於公車族，則有9條公車路線於轉運站周邊停靠，包括1662、9005、9023、189、201、702、707、707A、5059等路線，免費公車L101、L102也有停靠經國轉運站站牌。

至於原有南崁交流道旁4家國道客運業者的2處乘車點，將於6日轉運站啟用時同步撤站，為滿足原有民眾的乘車需求，市府另規畫707及189等2條轉運站接駁公車，其中，707（桃園-高鐵桃園站）是既有路線轉型為轉運站接駁公車，將原行駛國道路線改走平面道路往返經國轉運站、南崁、大竹地區民眾，以接送原於南崁中正路撤站點的乘車民眾，一天共計42班次往返，另外，189（桃園後站-經國轉運站）路線自桃園後站發車後，經中山路、龍安街、文中路、永安路、中正藝文特區至經國轉運站。

經國轉運站一樓設6席月台及轉運站基本設施如售票櫃台、候車區及洗手間等，也配合轉乘旅客需求導入餐飲及便利商店等服務，二樓機車停車場，提供180席格位，市長鄭文燦說，轉運站環境乾淨舒適，有專屬的候車區、廁所及停車場，未來還有餐飲服務，相當方便。

市府交通局局長劉慶豐表示，國道客運與市區公車分別肩負跨縣市（城際）運輸服務與地區性節點接駁，轉運站則是提供複合式的交通服務，將兩種型態的公共運輸緊密結合，達到無縫接軌的運輸服務，使公車路網更為綿密，民眾搭車更便捷。