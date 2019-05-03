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桃園合唱藝術節明天登場 17日開幕精彩演出限量索票

2019-05-03 11:07聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園合唱藝術節阿卡貝拉人聲演出精彩可期。圖/桃園市文化局提供
桃園合唱藝術節阿卡貝拉人聲演出精彩可期。圖/桃園市文化局提供
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2019桃園合唱藝術節明天（4日）中壢藝術館登場 一直到6月15日。今年更強調「人聲的群族融合」可以聽見多種聲音，以音樂會、人聲競賽、工作坊課程等多樣化免費活動，從各個面向推廣人聲藝術，讓人聲的美麗花朵繽紛綻放。

桃園合唱藝術節今年特別以新住民為主題並和國際接軌，各項活動中都可以發現新住民文化的元素融合其中。文化局邀請兩位國際級的音樂大師擔任人聲競賽評審、合唱譜集編曲家，分別為菲律賓國家藝術家級音樂家、作曲家和指揮家Ryan Cayabyab（阿卡貝拉組），以及印尼當代極受矚目的指揮與作曲家Ken Steven（合唱組）。

兩位音樂大師還在人聲工作坊開設國際大師班，全程參與今年的桃園藝術節，讓人聲愛好者能見證大師的音樂風采。

今年合唱26、阿卡貝拉大賽23合計49團參與初賽，總獎金46萬元全國最高，優勝隊伍不但有豐厚的獎金，還能獲頒桃園在地文創品牌「水顏木房」設計的獎盃座，兩組冠軍隊伍也將登上閉幕音樂會舞台，重現競賽時的動人美聲。

桃園合唱藝術節獨有的「桃樂獎」專為桃園在地團隊所打造，獲獎隊伍頒獎金，也將獲得合唱藝術節「桃樂獎國際交流計畫」旅運交通補助 5 萬元，安排參加2019年的國際音樂節慶，讓桃園在地團隊有機會與國際接軌、交流。

阿卡貝拉、合唱大賽決賽分別於5月18、19日下午2點30分在中壢藝術館音登場，免費入場觀賽。

人聲競賽合唱譜集今年將出版第2集「桃園的歌II-2019桃園合唱藝術節譜集」，以「臺灣的門戶，展望東南亞」角度出發，收錄4首與桃園相關的經典歌曲，包括羅大佑創作、鳳飛飛演唱的「追夢人」，越南歌手翻唱傳唱全亞洲，國人熟知的「甜蜜蜜」原曲為印尼歌謠，這兩首歌都將同時搭配東南亞語言呈現。

另兩首為「臺灣歌謠之父」鄧雨賢的「滿面春風」，及客家勸世歌「知足常樂」也將透過全新編曲，再現臺灣歌謠的優雅風華。

為了讓民眾也能感受人聲藝術的魅力，今年的開幕、閉幕音樂會邀請多組團隊演出，從多元族群融合的概念出發，以歌聲展現各族群的特色。

開幕音樂會邀請2018桃樂獎團隊「桃園市揚馨合唱協會」和「星穎藝術合唱團」、新竹「泰雅之聲合唱團」、「神秘失控人聲樂團」演出，還有香港「半肥瘦人聲樂團」（Boonfaysau/ BFS），這群無專業音樂背景卻熱愛唱歌的年輕人，將以歌聲表現對音樂最純粹的喜愛。

開幕音樂會將於5月17日晚上7點30舉辦，即日起限量索票。桃園合唱藝術節詳細節目請查閱文化局官網。

桃園合唱藝術節4日登場，17日有精彩的開幕典禮，限量索票。圖/桃園市文化局提供
桃園合唱藝術節4日登場，17日有精彩的開幕典禮，限量索票。圖/桃園市文化局提供
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合唱是桃園合唱藝術節重要演出也是競賽之一。圖/桃園市文化局提供
合唱是桃園合唱藝術節重要演出也是競賽之一。圖/桃園市文化局提供
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藝術節音樂會文化局

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