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罹癌護理師樂觀抗病魔 重回職場助民眾轉診有效率

2019-05-03 08:55聯合報 記者許政榆╱即時報導

罹癌護理師勇敢抗病魔！桃園聖保祿醫院轉診個案管理師吳慧真，7年前在擔任副護理長期間發現罹患乳癌，吳慧真不氣餒以樂觀態度面對，認為癌症類型眾多，乳癌相較不那麼痛苦，如今成功治癒，返回醫院擔任轉診個管師，以自身護理專業以及癌友身分，提供轉診服務，優秀表現獲桃園市優良護理人員表揚肯定。

吳慧真在護理界服務將近26年，起初在急診、加護病房等單位，見過不少急重症病患，迅速累積護理實戰經驗，她更設定目標，30歲以前要買一間房，不僅長期上大夜班、帶護理科系學生實習課程，還利用休假時間擔任特別護士，拚命三郎也讓她迅速升遷至副護理長職位。

吳慧真說，7年前醫院例行員工健檢，透過超音波檢查發現疑似罹患乳癌，當天做完切片檢查還先回家睡一覺，準備要上大夜班出門前，被家人發現她身上包紮紗布，因而將罹癌一事告訴家人，先生聽聞後無法置信，不斷擔憂該如何進行治療。吳慧真卻格外淡定，反倒安慰家人「相較洗腎痛苦、或大腸癌肺癌末期，我還寧願得乳癌。」樂觀態度面對病情。

吳慧真為治療癌症，休假1年時間進行化療，雖失去副護理長職位，前後歷經33次電療、搭配吃藥等療程，但她仍保持愉悅心情，利用時間陪伴家人與孩子，並均衡飲食調整身心靈，不畏懼也不擔憂，積極態度也讓她撐過化療不適，順利抗癌成功。

治療穩定後重返醫院，吳慧真因緣際會做轉診個管師，她認為，近年推行轉診服務，除落實雙向轉診病患分流，將醫學中心與區域醫院門、急診醫療人力，留給真正急重症病患，也希望用護理專業搭配過去治療經驗，給予民眾醫療上協助，讓民眾更加暸解醫療資源運用。

此外他也積極培訓基層醫療診所學習轉診電子平台，以因應未來數位化，積極表現備受肯定，今年也榮獲桃園市衛生局優良護理人員表揚肯定。

聖保祿醫院轉診個案管理師吳慧真，過去擔任副護理長期間罹患乳癌，以積極正面態度配合...
聖保祿醫院轉診個案管理師吳慧真，過去擔任副護理長期間罹患乳癌，以積極正面態度配合療程，抵抗病魔，重返醫院後轉為個管師，今年榮獲優良護理人員表揚。記者許政榆／攝影
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乳癌癌症罹癌

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