大新竹組區域醫療網 解救偏鄉急重症困境
新竹縣市人口超過20萬，醫療資源多集中於新竹市及新竹縣竹北市、湖口鄉、竹東鎮，台北榮民總醫院新竹分院認為，新竹縣市醫院就大新竹急重症醫療聯盟及分級醫療合作3年，透過心臟內科策略聯盟、重大創傷在地醫療及小兒科策略聯盟，建立良好的緊急醫療互助模式，救回不少寶貴性命。
北榮新竹分院院長彭家勛說，3年來與南門、新竹國泰、國軍新竹、新竹馬偕及台大新竹分院經由轉診制度及區域醫療院所合作，顯著提升竹東偏鄉急重症醫療服務品質，去年北榮與南門醫院團隊合作緊急處置急性冠心症病人，就高達所有轉出比率的35.4%。
他舉例，一名47歲女性因車禍下肢開放性骨折，國軍新竹、國泰新竹醫院重大創傷團隊協助下，急診與骨外科團隊攜手合作，順利完成手術，患者康復出院已可自行行動。
尖石鄉1名產婦急產，嬰兒膚色暗黑，臍動脈博緩慢，經緊急醫療處置後，膚色漸轉粉紅色，肢體開始活動，緊急求助新竹馬偕醫院派出3人醫療小組，並攜帶加護型運送保溫箱等，護送嬰兒到新竹馬偕治療，仍需長期照護。
健保署北區業務組長林阿明說，北榮新竹分院為竹東等9鄉鎮急重症醫療處理中心，聯合大新竹區域其他專長特色醫療院所，整合成急重症區域醫療網，搭配分級轉診制度已有成效，此合作模式解決偏鄉急重症醫療困境，也發揮分級醫療精神。
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