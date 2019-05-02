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大新竹組區域醫療網 解救偏鄉急重症困境

2019-05-02 22:44聯合報 記者張雅婷／新竹報導

衛福部健保署北區業務組與北榮新竹分院昨天合辦大新竹急重症醫療聯盟及分級轉診3年成...
衛福部健保署北區業務組與北榮新竹分院昨天合辦大新竹急重症醫療聯盟及分級轉診3年成果發表會。 記者張雅婷／攝影
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新竹縣市人口超過20萬，醫療資源多集中於新竹市及新竹縣竹北市、湖口鄉、竹東鎮，台北榮民總醫院新竹分院認為，新竹縣市醫院就大新竹急重症醫療聯盟及分級醫療合作3年，透過心臟內科策略聯盟、重大創傷在地醫療及小兒科策略聯盟，建立良好的緊急醫療互助模式，救回不少寶貴性命。

北榮新竹分院院長彭家勛說，3年來與南門、新竹國泰、國軍新竹、新竹馬偕及台大新竹分院經由轉診制度及區域醫療院所合作，顯著提升竹東偏鄉急重症醫療服務品質，去年北榮與南門醫院團隊合作緊急處置急性冠心症病人，就高達所有轉出比率的35.4%。

他舉例，一名47歲女性因車禍下肢開放性骨折，國軍新竹、國泰新竹醫院重大創傷團隊協助下，急診與骨外科團隊攜手合作，順利完成手術，患者康復出院已可自行行動。

尖石鄉1名產婦急產，嬰兒膚色暗黑，臍動脈博緩慢，經緊急醫療處置後，膚色漸轉粉紅色，肢體開始活動，緊急求助新竹馬偕醫院派出3人醫療小組，並攜帶加護型運送保溫箱等，護送嬰兒到新竹馬偕治療，仍需長期照護。

健保署北區業務組長林阿明說，北榮新竹分院為竹東等9鄉鎮急重症醫療處理中心，聯合大新竹區域其他專長特色醫療院所，整合成急重症區域醫療網，搭配分級轉診制度已有成效，此合作模式解決偏鄉急重症醫療困境，也發揮分級醫療精神。

新竹國軍嬰兒

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