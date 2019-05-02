客雅溪水岸步道最後一段動工 享受漫步河岸的幸福感

2019-05-02 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市客雅溪生態水岸步道已完成2200公尺，最後一哩路的和平橋至福樹橋段工程今天動工，全長2800公尺，將建置步道、照明、欄杆、景觀燈及涼亭等休憩設施及生態解說牌，預計11月底完工，全長5公里長的水岸步道將可提供沿岸北區、香山區11里3萬5000多里民安全舒適的休閒運動空間與親水環境。

市府在客雅溪牛埔橋畔舉辦客雅溪水防道路環境營造工程開工典禮，由市長林智堅、第2河川局長楊人傑等人焚香祝禱，持鏟動土，總工程經費5688萬元，其中2河局補助4188萬元，工程東起經國路段的和平橋，西至福樹街的福樹橋北側。

林智堅說，他初任市長時，即接到地方反映，客雅溪整治後環境優美，許多居民晨昏利用河岸運動，尤其不少長者，但缺乏人行步道，人車爭道險象環境，他實地觀察確實如此，萌生推動客雅溪水岸步道的想法。

市府陸續編列預算，105年完成福樹橋至牛埔橋長約761公尺的竹香南路人行步道，107年又完成頂雅橋至牛埔橋長約1470公尺的竹香北路人行步道，林智堅說，步道陸續完成後居民反應熱烈，因此向2河局爭取經費，推動第3期的和平橋至福樹橋段工程，完工後生態水岸步道全長5公里，可以提供沿岸居民更舒適安全的運動空間及生態教室。

市府工務處副處長曾嘉文表示，客雅溪沿岸動植物生態豐富，生態調查有高蹺鴴、夜鷺、紅冠水雞、東方環頸鴴、紅冠水雞、波紋小灰蝶、黑眶蟾蜍、赤腹松鼠等動物及毛蓮子草、土肉桂等原生種植物，將設生態解說牌傳承生態教育永續價值。