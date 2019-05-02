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客雅溪水岸步道最後一段動工 享受漫步河岸的幸福感

2019-05-02 17:35聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市客雅溪生態水岸步道已完成2200公尺，最後一哩路的和平橋至福樹橋段工程今天動工，全長2800公尺，將建置步道、照明、欄杆、景觀燈及涼亭等休憩設施及生態解說牌，預計11月底完工，全長5公里長的水岸步道將可提供沿岸北區、香山區11里3萬5000多里民安全舒適的休閒運動空間與親水環境。

市府在客雅溪牛埔橋畔舉辦客雅溪水防道路環境營造工程開工典禮，由市長林智堅、第2河川局長楊人傑等人焚香祝禱，持鏟動土，總工程經費5688萬元，其中2河局補助4188萬元，工程東起經國路段的和平橋，西至福樹街的福樹橋北側。

林智堅說，他初任市長時，即接到地方反映，客雅溪整治後環境優美，許多居民晨昏利用河岸運動，尤其不少長者，但缺乏人行步道，人車爭道險象環境，他實地觀察確實如此，萌生推動客雅溪水岸步道的想法。

市府陸續編列預算，105年完成福樹橋至牛埔橋長約761公尺的竹香南路人行步道，107年又完成頂雅橋至牛埔橋長約1470公尺的竹香北路人行步道，林智堅說，步道陸續完成後居民反應熱烈，因此向2河局爭取經費，推動第3期的和平橋至福樹橋段工程，完工後生態水岸步道全長5公里，可以提供沿岸居民更舒適安全的運動空間及生態教室。

市府工務處副處長曾嘉文表示，客雅溪沿岸動植物生態豐富，生態調查有高蹺鴴、夜鷺、紅冠水雞、東方環頸鴴、紅冠水雞、波紋小灰蝶、黑眶蟾蜍、赤腹松鼠等動物及毛蓮子草、土肉桂等原生種植物，將設生態解說牌傳承生態教育永續價值。

二河局長楊人傑說，客雅溪是貫穿新竹市重要河川，全長10多公里河段分成12期整治，已完成8期，第9期與市府合作辦理，10至12期正辦理用地取得先期作業，期待與市府合作帶給市民更多的親水空間。

新竹市客雅溪生態水岸步道最後1段和平橋至福樹橋段工程今天動工，市長林智堅（左二）...
新竹市客雅溪生態水岸步道最後1段和平橋至福樹橋段工程今天動工，市長林智堅（左二）希望沿客雅溪建構完整的水岸步道。記者黃瑞典／攝影
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新竹市客雅溪生態水岸步道已完成2200公尺，最後一哩路的和平橋至福樹橋段工程今天...
新竹市客雅溪生態水岸步道已完成2200公尺，最後一哩路的和平橋至福樹橋段工程今天動工，預計11月底完工。記者黃瑞典／攝影
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新竹市客雅溪生態水岸步道和平橋至福樹橋段工程今天由市長林智堅（右二）等人持鏟動土...
新竹市客雅溪生態水岸步道和平橋至福樹橋段工程今天由市長林智堅（右二）等人持鏟動土，預計11月底完工。記者黃瑞典／攝影
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