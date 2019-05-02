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新竹市回收生活節 資源物換抵用券兼作愛心

2019-05-02 17:19中央社 新竹市2日電

新竹市環保局結合轄內多間賣場舉辦「回收生活節」，民眾即日起至8月底可用廢筆記型電腦、廢乾電池等資源物兌換現金抵用券，而這些物資將變賣換現金，全數幫助街友與寒士。

新竹市環保局長江盛任今天表示，資訊產品衍生的廢棄物，可能含有易汙染環境的重金屬，不當拆解或棄置，將對環境造成破壞，因此新竹市政府舉辦「回收生活節」，鼓勵民眾將家中資源物，兌換經濟實惠的購物抵用券。

江盛任指出，新竹「回收生活節」即日起至8月31日止，民眾可用指定資源物兌換與新台幣等價的現金抵用券，包括廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台100元、廢鍵盤1台20元、廢電扇1台30元、廢乾電池0.5公斤10元、廢光碟片0.5公斤10元。

江盛任說，這次活動結合人安基金會協助清運資源物，變賣金額全數幫助街友、獨居長輩、社會邊緣人等寒士，除可資源回收愛地球外，同時幫助弱勢，為環境永續盡心力。

江盛任表示，這次活動有2個回收管道，一為3C賣場，計有NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等3家；二為量販店，包括大潤發新竹湳雅店、愛買新竹店等2家。

江盛任說，民眾也可將廢資訊物品交付給環保局清潔隊的資源回收車或是合法回收業者，切勿將廢資訊物品當成一般垃圾丟棄，呼籲民眾一起做好垃圾分類、資源回收，為環境盡心力，共同守護低碳永續城市。

新竹資源回收街友
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