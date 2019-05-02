親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00聯合報 記者范榮達╱即時報導

中台灣中彰投苗跨域治理合作平台發「功」！4縣市單身民眾聯誼活動，前年、去年促成苗栗縣2件姻緣，今年連續第3年辦理，5月13日才受理報名，未演先轟動，苗栗縣政府民政處洽詢電話不斷，許多是心急子女婚姻的父母希望搶第一時間。

中彰投苗單身民眾聯誼活動前兩年報名，苗栗縣部分都秒殺，今年各縣市配置名額男、女各15人，必須30歲~40歲，且設籍或在中彰投苗就學就業的單身男女，5月13日上午 8點半同步開放，向所屬縣市政府報名，報名費500元。

4縣市受理報名及諮詢機關如下：台中市西區戶政事務所04-22247300轉203，彰化縣政府民政處04-7531742 ，南投縣政府民政處049-2222014，苗栗縣政府民政處037-370576。

苗栗縣政府民政處指出，4縣市單身民眾聯誼活動連續第3年辦理，苗栗縣部分，前年活動促成一名苗栗女生嫁給彰化男生，去年則有苗栗男生娶台中女生，今年6月22日在苗栗縣三義鄉西湖渡假村辦理「慢城情牽．苗繪幸福」活動，規畫相見歡、遊園、趣味遊戲及互動等，搭起愛的橋梁。

民政處因應報名可能的熱潮，報名規則明文工作人員5月13日上午8點半到報名地點，依報名者到達先後順序發號碼牌，依序檢附相關證件審查報名，一次報名以1人為限，分男、女優先錄取各前15人，依序取各5人候補。

中彰投苗單身民眾聯誼活動搶手，主辦單位設計遊戲熱絡氣氛。圖／苗栗縣政府提供
中彰投苗單身民眾聯誼活動搶手，主辦單位設計遊戲熱絡氣氛。圖／苗栗縣政府提供
分享
中彰投苗單身民眾聯誼活動搶手，主辦單位設計遊戲熱絡氣氛。圖／苗栗縣政府提供
中彰投苗單身民眾聯誼活動搶手，主辦單位設計遊戲熱絡氣氛。圖／苗栗縣政府提供
分享

苗栗縣聯誼婚姻
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

軌道有到拉拉山？桃園孩童繪畫想像力無限

2019-05-02 13:59

苗栗縣房屋稅成長5千多萬元 頭份竹南磁吸效應明顯

2019-05-02 09:35

畸零地8根奇異電線桿 竹市府將拆

2019-05-01 23:38

紅火蟻大軍龍潭現蹤 遇蟻丘別搗毀或火攻

2019-05-01 23:10

竹北納骨塔爭議／缺溝通平台 反彈聲浪恐難退

2019-05-01 23:05

竹北納骨塔新建爭議 正反方市公所前對槓

2019-05-01 23:03

綠蠵龜魂斷後龍海灘 一個月來第2起

2019-05-01 17:47

竹縣警察局人事異動 2分局長、督察長交接

2019-05-01 16:29

全台首座過山洞溜滑梯在苗栗 親子公園設計圖曝光

2019-05-01 15:19

奇景！畸零地一坪110萬賣不成 被立了8支電線桿

2019-05-01 15:15

駛入竹縣極限村！公車快捷6號延駛至芎林鄉華龍村

2019-05-01 14:02

影／拒建鳳岡納骨塔！民眾抗議要求重新選址退回環評

2019-05-01 13:39

桃市非營利公立幼兒園1991名缺額 3、4日開放二階報名

2019-05-01 12:42

獨力照顧老小、助移工爭權益 她獲新住民學習楷模獎

2019-05-01 10:54

苗栗最後老戲院推好康 市圖借書證及新住民享早場價

2019-05-01 09:54

桃園2歲幼兒專班招生了 全巿15所平均月費2500

2019-05-01 09:34

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

奇景！畸零地一坪110萬賣不成 被立了8支電線桿

2019-05-01 15:15

全台首座過山洞溜滑梯在苗栗 親子公園設計圖曝光

2019-05-01 15:19

基隆限定除濕機補助申請太熱門 明恐額滿手腳要快

2019-05-01 20:35

台東定置漁場捕獲280kg大曼波 肉皮及龍腸1小時搶光

2019-05-01 22:48

發生什麼事？ 溪州垃圾焚化廠外清潔車大排長龍

2019-05-01 19:27

違停機車「警局要再研議」 侯友宜怒：搞清楚狀況嘛

2019-05-01 20:32

創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-01 22:46

有錢輕鬆賺 荔枝椿象卵片1葉收購價加碼到5元

2019-05-01 21:21

金門兩分局長異動 首度由在地人全包了

2019-05-01 18:36

彰化溪州焚化爐大修完成 垃圾車大排長龍等著進場

2019-05-01 15:45

2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20

節能亂象？民眾爆：有人買舊除濕機申請補助8千元

2019-05-02 11:30

嘉義市新增7個公車新站 預計7萬多人受惠

2019-05-01 15:20

花蓮縣新任6官警 鳳林警分局長黃國師受矚目

2019-05-01 19:34

「大埔強拆再現南鐵」南鐵拆遷戶遭斷水電 向總統求救

2019-05-02 09:13

綠蠵龜魂斷後龍海灘 一個月來第2起

2019-05-01 17:47

影／大型車危機四伏 學生體驗後直呼「閃遠點」

2019-05-01 18:52

嘉縣警分局長調職 鄉民鳴炮惹議

2019-05-01 23:26

陸客抽菸不罰卻罰導遊？飯店無奈：絕無此事

2019-05-01 16:38

一期水稻價格低農民喊苦 農委會提解套

2019-05-01 19:44

紅火蟻大軍龍潭現蹤 遇蟻丘別搗毀或火攻

2019-05-01 23:10

彰化再傳流浪犬咬人 安置卻「犬家不是我家」

2019-05-01 21:04

相隔13年 黑琵先生與黑面琵鷺T28韓國無人島相遇了

2019-05-01 20:15

竹縣警察局人事異動 2分局長、督察長交接

2019-05-01 16:29

苗栗縣房屋稅成長5千多萬元 頭份竹南磁吸效應明顯

2019-05-02 09:35

議員總質詢時算舊帳 黃偉哲坦承做人失敗為哪椿？

2019-05-01 20:33

遠雄敗訴 大巨蛋復工拚3關

2019-05-02 00:11

學校不准公假訓練成績崩盤 葉元之：應訂一致標準

2019-05-01 21:22

五一長假 陸客擠爆金門

2019-05-02 00:08

南鐵拆遷戶遭斷水電 自救會：這筆帳恐算在蔡英文頭上

2019-05-02 12:10

機車要三段式左轉？嘉義長庚急診室路口標示不清惹民怨

2019-05-01 17:12

嘉市一、二分局長佈達 黃敏惠：好的治安環境招商引資

2019-05-01 16:21

蟾蜍山8文資屋況差 限期6月交管維計畫

2019-05-01 17:11

南鐵執行地上物拆除 黃偉哲：盼體諒台南市民的期盼

2019-05-02 11:11

畸零地8根奇異電線桿 竹市府將拆

2019-05-01 23:38

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

反台南鐵路東移自救會：員警騷擾拒拆遷戶 要求投降

2019-05-02 09:30

中火改善計畫書不符規定 中市府退件限期補正

2019-05-02 10:10

婦人太胖影響生育 腹腔鏡胃縮小手術後終於有孕了

2019-05-01 19:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top