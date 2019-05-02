中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



中台灣中彰投苗跨域治理合作平台發「功」！4縣市單身民眾聯誼活動，前年、去年促成苗栗縣2件姻緣，今年連續第3年辦理，5月13日才受理報名，未演先轟動，苗栗縣政府民政處洽詢電話不斷，許多是心急子女婚姻的父母希望搶第一時間。

中彰投苗單身民眾聯誼活動前兩年報名，苗栗縣部分都秒殺，今年各縣市配置名額男、女各15人，必須30歲~40歲，且設籍或在中彰投苗就學就業的單身男女，5月13日上午 8點半同步開放，向所屬縣市政府報名，報名費500元。

4縣市受理報名及諮詢機關如下：台中市西區戶政事務所04-22247300轉203，彰化縣政府民政處04-7531742 ，南投縣政府民政處049-2222014，苗栗縣政府民政處037-370576。

苗栗縣政府民政處指出，4縣市單身民眾聯誼活動連續第3年辦理，苗栗縣部分，前年活動促成一名苗栗女生嫁給彰化男生，去年則有苗栗男生娶台中女生，今年6月22日在苗栗縣三義鄉西湖渡假村辦理「慢城情牽．苗繪幸福」活動，規畫相見歡、遊園、趣味遊戲及互動等，搭起愛的橋梁。