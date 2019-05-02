軌道有到拉拉山？桃園孩童繪畫想像力無限

2019-05-02 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園軌道願景館4月初舉辦「童心繪願景-我的桃園軌道夢」繪畫比賽，日前公布得獎名單，共有32個得獎作品，這次總共有超過350件作品參賽，擔任評審的陽明高中美術班溫喬文老師表示，小朋友發揮想像力，將軌道建設與桃園在地人文風貌結合，相當有特色，桃園市捷運局專門委員鄒淑霞提到，這些作品將在桃園軌道願景館展出兩個月，並在5月25日將願景館舉辦公開的頒獎。

桃園軌道願景館在兒童節前夕舉辦「童心繪願景-我的桃園軌道夢比賽」，半個月的時間，收件超過350件，其中復興鄉高義國小的簡妤庭作品「我的田徑軌道夢」，把軌道想像為田徑賽道，從山區跑到市區終點；南勢國小的謝函芸，則是把客家文化融入到列車上，希望有客家列車帶大家遊桃園；桃園區永順國小的劉彥廷則是畫出鐵路地下化後「三鐵共構」的車站樣貌。

負責評選的陽明高中美術班的溫喬文老師，這次評選邀請到西畫、設計專業領域等3位老師，針對幼兒組，國小低年級、中年級、高年級等四組參賽者進行評選，採投票制，各組選出特優、優選、佳作等8名小朋友作品，溫喬文老師說，為了契合「童心繪願景-我的桃園軌道夢」主題，除了鼓勵參賽者大膽運用著色用料，畫出對軌道的創意想法更是關鍵。

溫喬文舉例，有小朋友描繪列車帶著乘客接到復興區拉拉山採水蜜桃，還有小朋友把剛下飛機的旅客透過軌道系統，將他們帶到桃園觀光夜市遊玩，這不但融入學生成長背景及城市意象，更充分描述他們對捷運軌道建設的期待。