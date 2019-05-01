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藍營桃園立委力爭全壘打 楊敏盛：擬徵召陳根德參選

2019-05-01 20:13聯合報 記者曾增勳╱即時報導

國民黨桃園市六個選區立委參選人，剩下第一選區（龜山、蘆竹、桃園13里）立委參選人未定，原本第一選區立委黨內協調由前立委陳根德代表參選，之後因為市議員詹江村突然領表登記參選第一選區立委，打亂黨部徵召陳根德布局，引發龜山、蘆竹地區民代、支持者反彈和質疑，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、陳根德兩人今天下午見面溝通討論，達成陳根德代表參選第一選區立委的共識，由於初選登記結束，將擬請黨中央徵召陳根德參選。

國民黨第一選區立委選情，原本有前立委陳根德、黃國園黨部主任于北辰、桃園市青工會總會長陳文吉3人表達參選，經過內部溝通和黨內民調，最後由陳根德出線代表，不料4月下旬市議員詹江村突然領表登記參選第一選區立委，桃園市黨部質疑詹江村參選第一選區資格，提報黨中央確認，引起地方質疑聲浪。

楊敏盛表示，桃園市五個選區立委人選出來，第一選區立委參選人也差不多了，他與陳根德兩人溝通後，陳根德表達參選意願沒有問題，但陳表示還有個人事情需要處理，詹江村了解後也表現好風度和一旦黨部決定徵召陳根德，詹也表達個人完全尊重，第一選區立委參選人解決了，屆時桃園六個選區立委戰將各就各位。

國民黨桃園市第一選區立委參選人未定，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛（見圖）、陳根德見...
國民黨桃園市第一選區立委參選人未定，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛（見圖）、陳根德見面溝通，達成陳根德代表參選第一選區立委共識。記者曾增勳／資料照片
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國民黨桃園市第一選區立委參選人未定，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、陳根德（見圖）、...
國民黨桃園市第一選區立委參選人未定，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、陳根德（見圖）、見面溝通，達成陳根德代表參選第一選區立委共識。圖／取自陳根德臉書
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國民黨民調
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