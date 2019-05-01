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大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

影／「返校」尖叫不斷 小學生推鬼屋主題遊戲超水準

2019-05-01 17:14聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

「好刺激，看到外面布置的毛骨悚然，就好想進去！」苗栗縣竹南鎮山佳國小今天舉辦愛心園遊會，六年二班推出的鬼屋主題遊戲「返校」，在師生精心設計下，驚嚇效果十足，大受歡迎，入口處大排長龍，場內更是驚聲尖叫不斷。

六年二班的「返校」號稱製作水準超越國中生的程度，師生一周來忙碌布置教室、製作道具、排練，以畢業成果展的概念籌畫這次鬼屋主題遊戲，今天在愛心園遊會受到歡迎，吸引數百名學生、家長入場，收入破萬元，部分將提供愛心基金，26名學生和班導師陳正浩的努力化作實質的愛心動力，並從中呈現行銷、企畫、美勞、合作等實力，班上許多學生覺得很有成就感，畢業前留下珍貴美好回憶。

山佳國小每年5月1日都會辦愛心園遊會，許多家長因勞動節放假，參與度特別高，每年都有一、二千人參加，愛心攤位琳瑯滿目，六年二班設計的鬼屋遊戲不同於一般吃、喝及遊戲攤位，顯得格外特別。

師生設計的鬼屋，教室外面布置金紙、血手印營造恐怖氣氛，活動前就吸引校內師生目光，六年二班順勢先推出50元預售票，雖比門票貴10元，但送飲料、白沙屯媽平安符，還有快速通關進場的優惠，200張預售票在園遊會前銷售一空。

今天上午的園遊會，許多學生排隊入場體驗，由「吸血鬼」一次帶領四、五人進場，並發給探險手電筒，一入場播放的30秒短片就已經嚇到不少人，場內還設計了要用爬的體驗區，各關卡不時有扮貞子、鬼怪的學生突然現身，加上聲光效果，惹得場內尖叫聲不斷；為了避免年幼的學童太害怕，場內還安排「愛心哥哥、姊姊」陪同。

六年二班學生周禹方說，班上討論今年園遊會主題時，全班異口同聲說要設計「鬼屋」，大家這一星期忙著布置、準備，中午也不休息，雖然很累，但很有成就感，是大家永遠的回憶。

班導師陳正浩和學生今年還參與白沙屯媽進香，師生在雲林徒步跟了20多公里體驗，這次愛心園遊會籌畫鬼屋主題，讓老師、學生又一次凝聚向心力，顯得好開心。

苗栗縣山佳國小愛心園遊會的鬼屋主題遊戲「返校」吸引學生，預售票200張在活動前銷...
苗栗縣山佳國小愛心園遊會的鬼屋主題遊戲「返校」吸引學生，預售票200張在活動前銷售一空。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣山佳國小愛心園遊會的鬼屋主題遊戲「返校」吸引學生，入口處大排長龍。記者胡蓬...
苗栗縣山佳國小愛心園遊會的鬼屋主題遊戲「返校」吸引學生，入口處大排長龍。記者胡蓬生／攝影
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山佳國小六年二班導師陳正浩和26名學生在愛心園遊會，設計「返校」的鬼屋主題遊戲。...
山佳國小六年二班導師陳正浩和26名學生在愛心園遊會，設計「返校」的鬼屋主題遊戲。圖／陳正浩提供
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山佳國小六年二班導師陳正浩和26名學生在愛心園遊會，設計「返校」的鬼屋主題遊戲，...
山佳國小六年二班導師陳正浩和26名學生在愛心園遊會，設計「返校」的鬼屋主題遊戲，利用廢紙箱等材料將教室變身。圖／陳正浩提供
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山佳國小六年二班師生籌畫設計出超水準的「返校」鬼屋主題遊戲。記者胡蓬生／攝影
山佳國小六年二班師生籌畫設計出超水準的「返校」鬼屋主題遊戲。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣山佳國小愛心園遊會的鬼屋主題遊戲「返校」吸引學生，預售票200張在活動前銷...
苗栗縣山佳國小愛心園遊會的鬼屋主題遊戲「返校」吸引學生，預售票200張在活動前銷售一空。記者胡蓬生／攝影
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山佳國小六年二班師生籌畫設計出超水準的「返校」鬼屋主題遊戲。記者胡蓬生／攝影
山佳國小六年二班師生籌畫設計出超水準的「返校」鬼屋主題遊戲。記者胡蓬生／攝影
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愛心鬼屋
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