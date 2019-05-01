身障者出遊不再只是幫親友顧包包 竹市推無障礙微旅行

2019-05-01 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府今天公布今年無障礙微旅行6條路線及3條隱藏快閃路線，涵蓋桃竹苗地區景點，由專車接駁、專屬管家照料，鼓勵身障者走出戶外，照顧者也可獲得喘息，共有230個名額，身障者免費參加，陪伴者最多負擔500元，市長林智堅也宣布預計10月推出愛心陪伴卡，讓身障者親友陪伴出遊更便利。

市府在身心障礙服務中心說明無障礙微旅行路線，林智堅說，4年前竹市公園、人行步道等無障礙設施並不完善，要推無障礙微旅行恐面臨許多障礙與阻力，但他認為開始做就會有所改變，尤其有身障朋友提起陪伴親友出遊，都是負責幫親友看包包，守著包包看著遠方親友嬉戲賞景，心酸無奈。

林智堅說，市府106年開始推出無障礙微旅行，讓身障者由配角變主角，出遊不再只是顧包包了，也讓身障者與照顧者都有喘息的機會，看到許多身障者與照顧者出遊時的歡喜笑容，覺得「當初的決定是對的」，今年將也名額增加到230名。

負責規畫無障礙微旅行的多扶事業執行長許佐夫說，無障礙微旅行不只是帶身心障礙者出門看風景，也是一種醫療方式與喘息照護的延伸，讓照顧與被照顧者同時得到身心紓解，身心障礙者出遊容易面臨自尊心強、行動不便與體力不佳等障礙，且有廁所不便、交通等問題，因此安排空間寬敞的專車到府、全程接駁，專屬管家隨行貼心照料，景點、餐廳無障礙，讓身心障礙者可以無憂無慮暢遊。

今年推出的6條路線包括竹塹影像行（青草湖、進益文化會館、影博館、東門市場）、回味童年行（獅山遊客中心、北埔老街、新竹美術館）、小鎮文藝行（大溪吊橋、大溪茶廠、玻璃工藝博物館）、山城浪漫行（合興車站、內灣老街、陸恩圳）、仙草手作行（關西仙草博物館、金勇番茄園、綠園道）、隧道冒險行（功維敘隧道、客家文物館、黑蝙蝠中隊文物館）。

另外，５、７、９月還推出隱藏版3條路線，包含桐花快閃（客家大院、雅聞七里香玻瑰森林、玻工館）、動物園快閃（動物園、玻工館、賞蟹步道）、米粉柿餅快閃（金漢柿餅、田媽媽美食館、老鍋農莊），都是一日遊行程。

輪椅族謝清華分享他去年參加大溪之旅的心得，他說，交通接駁及景點、公廁無障礙設施都是身障者出遊會考慮的因素，無障礙微旅行的交通、導覽及餐飲等安排非常專業貼心，讓他印象深刻收獲很多，市府今年又舉辦，他鼓勵更多身心障礙者踴躍參與。

市府社會處指出，設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙手冊或證明者，每人可有1名陪同者一起出遊，身障者費用全免，身障者為中、低收入戶，陪伴者可免費參加，如為一般戶，陪伴者需付費500元，詳情電洽（03）5351560。