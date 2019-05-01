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全台首座過山洞溜滑梯在苗栗 親子公園設計圖曝光

2019-05-01 15:19聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣第2座主題式親子公園「竹南頭份親子公園」案備受期待，主賣點「火炎山地景溜滑梯」等設計首度曝光，昨晚在竹南鎮大厝里活動中心舉行地方說明會，引發熱烈討論，縣府將參考意見，納入細部設計，希望在有限的資源做最適當調配，拚今年完工。

苗栗縣長徐耀昌將興建主題式親子公園列為三大幸福政策的重要施政，他說，第1座主題式親子公園「貓裏喵親子公園」今年初啟用，造成大轟動，顯示主題式親子公園的需求，縣府目標「一地區設置一多元親子遊憩空間」，第2座在中港溪地區，第3座則在海線地區。

第1座苗栗縣議會後方山線地區的貓裏喵親子公園，以海景為主題，第2座中港溪地區竹南頭份親子公園案，前天晚上在竹南鎮大厝里活動中心舉行地方說明會，水利處指出，竹南頭份親子公園案基地在竹南鎮真如路、全天路口的獅山多功能運動公園，面積2.06公頃，經費約3000萬元，原本是大草坪，改造為全齡共融遊戲場所。

公園以頭份「山」、竹南「林」雙核心地景，打造昆蟲為主題的遊戲設施，主要遊戲設施是火炎山地景溜滑梯，包括全台唯一約2層樓高的過山洞磨石子溜滑梯，搭配多條4公尺高山丘溜滑梯，及蜘蛛網狀攀爬網，另規畫適合幼齡兒童的瓢蟲綠丘溜滑梯、戲沙區、共融鞦、旋轉飛輪、瀑布親水池，周邊還有蘑菇造型親子廁所、蜂巢洗腳池、蝴蝶棚架乘涼區等。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，竹南頭份親子公園案細部設計，將納入地方說明會有關融入地方特色等意見，供細部計畫參考，再辦理第2次地方說會，進度順利能趕於今年底前完工，至於第3座海線地區主題親子公園案，縣府初步規畫在通霄海水浴場興建，希望爭取到台灣電力公司回饋補助。

苗栗縣第二座主題式親子公園，地方說明會雛形曝光。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第二座主題式親子公園，地方說明會雛形曝光。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣議會後方「貓裏喵親子公園」大章魚溜滑梯、沙坑等設施，今年初開放造成轟動，縣...
苗栗縣議會後方「貓裏喵親子公園」大章魚溜滑梯、沙坑等設施，今年初開放造成轟動，縣府將多蓋幾座。圖／本報資料照片
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