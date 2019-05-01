奇景！畸零地一坪110萬賣不成 被立了8支電線桿

2019-05-01 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市香山區的一處民宅因土地買賣談不攏，一樓店門口外被立了8支電線桿，由於電線桿的數量與位置相當奇怪，讓附近居民與民眾好奇問著，「這好端端的房子門口，怎麼突然設置了8支電線桿，還用鐵皮圍起來？」，直到熱心網友將這奇特景象「解密」，加上新竹市政府介入後，才真相大白。

網友於「新竹大小事」社團裡po出多張「奇異電線桿照」，寫下「各位朋友，請大家告訴大家，買房前一定要確認自己房子前的地有沒有屬於以前的計畫道路。照片上的電線桿是在延平路一段灣潭7-11、延平大飯店對面，為什麼會有這8支電線桿呢？這名po文網友表示，「早在多年前的都市計畫，延平路原本被規劃成18米寬，但因政策改變，變成現在15米寬度，所以延平路上有些屋子是在政策改變前就蓋了房子」。

Po文提及，「知情人士找了代書去打聽收購這些計畫道路，並且開價不低，以要求屋主購買門口土地，如果不買，就用鐵皮圍起來，結果29日路過，竟然已立了8支電線桿」，原來新竹市延平路上，因為道路拓寬政策更動，路寬縮減，讓有心人士買下這多餘的土地，再威脅屋主高價買回，如今新竹市政府已經介入，要把這些路障拆除，維護住戶權益。

當地居民低調表示，當時原本鐵皮圍起來的地一開始是喊50萬左右，不過因藥局地主不肯買，這塊畸零地的地主就用鐵皮圍起來，讓藥局和牛排館的騎樓都無法使用，最近附近的土地開始動工，不知道為什麼，原本鐵皮圍起來的畸零地又再立上8根電線桿。