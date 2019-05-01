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駛入竹縣極限村！公車快捷6號延駛至芎林鄉華龍村

2019-05-01 14:02聯合報 記者郭政芬╱即時報導

公車快捷6號以中巴載運、服務偏鄉高齡長者，並且連接竹東、芎林到內灣，讓長者外出及...
公車快捷6號以中巴載運、服務偏鄉高齡長者，並且連接竹東、芎林到內灣，讓長者外出及就醫等目的更多元、便利。記者郭政芬／攝影
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新竹縣利用市區公車快捷6號延駛至芎林鄉華龍村，今天鹿寮坑的石爺石娘廟前舉行「華龍村極限村落快捷6號公車通車儀式」，公車快捷6號以中巴載運、服務偏鄉高齡長者，並且連接竹東、芎林到內灣，讓長者外出及就醫等目的更多元、便利。

縣府秘書長陳季媛表示，華龍村是全台34個極限村落之一，快捷6號公車通車為村落帶來安全又便利的生活，誠如縣長楊文科所提到的照顧居民生活是最重要的，希望未來路線也能繼續延伸到各個角落。

芎林鄉華龍村為高齡人口占比逾25％、且方圓500公尺內無公車路線經過，符合極限村落定義，過去無公車可搭乘，縣府配合中央政策利用現有市區公車快捷6號延駛該路段，並於今天起正式上路服務偏鄉，讓長者外出、就醫更便利。

處長游志祥說明目前石爺石娘站班次為08:30(內灣往竹東火車站)班次將繞行至芎林鄉華龍村、另原11:40(竹東火車站往內灣)班次的發車時刻將配合調整為11:30開車，歡迎民眾多加利用搭乘；另外延駛路段亦配合五龍工業區，停靠茄苳伯公站(德欣橡膠公司前)及牛欄滄站(偉盟工業對面)，期望多加照顧芎林鄉並藉此培養運量，以利永續經營。

芎林鄉鄉長黃正彪表示，經過去年不斷的與議員、代表及村長多次討論協調後，今天才順利通車，感謝各位的幫助，希望鄉親們能多多利用這個資源，相信未來會越來越好。華龍村村長田興業表示，這項交通是居民盼望已久的，相信快捷能帶給鹿寮坑居民更加便利，也可以帶動當地觀光輕旅行。

議員鄭昱芸表示，所謂極限村落是人口外流導致高齡化，65歲以上人口占半數以上，且方圓500公尺內無公車路線經過。華龍村通車經過約半年時間完成，效率是非常高的，透過這一次讓村落交通更加完整，長者生活更加便利。

新竹縣利用市區公車快捷6號延駛至芎林鄉華龍村，今天鹿寮坑的石爺石娘廟前舉行「華龍...
新竹縣利用市區公車快捷6號延駛至芎林鄉華龍村，今天鹿寮坑的石爺石娘廟前舉行「華龍村極限村落快捷6號公車通車儀式」。記者郭政芬／攝影
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公車內灣
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