影／拒建鳳岡納骨塔！民眾抗議要求重新選址退回環評

2019-05-01 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣竹北市第六公墓公園化納骨塔新建工程引發爭議，地方反彈聲浪愈演愈烈，自救會今天上午集結大批民眾到市公所抗議，痛批草率環評，要求公所重新選址、退回環評，但是贊成方也到現場舉布條，現場氣氛一度緊張，大批警力在現場高度警戒。

大義里長曾台安表示，在地不是反對納骨塔案，而是此案環境爭議，除了位於鳳崎步道入口旁，還曾發生過土石流，甚至停車位竟只規劃25個，家屬只能坐接駁專車至第六公墓聯外道路，還得步行900公尺才能到達，應該挑選正確的地點，並做好完整配套措施與環境影響評估。

「自救會堅決反對竹北市納骨塔以強行闖關方式完成，要求公所重新選址、退回環評！」來自大義、尚義、崇義、白地、新豐松柏村都有不少居民到場聲援。現場另一批竹北市民高舉紅布條，贊成蓋納骨塔。贊成的鄒姓市民說，此案早在民國80多年就通過，使用是公墓地，如今環差通過代表評估沒問題，應該就執行了，難道還要再等下一個10年？

委任律師詹順貴說，此案塔位和樓地板面積增加5倍，將大量增加挖土石方、污水和停車場，對環境嚴重影響，應依據環評法施行細則第38條的第1款、第4款要重做環評，若用環差通過，根本是違法。

縣府環保局回應，此案納骨塔位增加，但計畫面積並未增加，不涉及產能、規模擴增；而廿多年前通過的環評，現行法規並無年限規範。去年八月的環差審議會中，部分環差委員雖有意見，但通過是共識，且審查結論內容也在會中逐字經委員確認才公布，會後再以書面確認內容後製作定稿本。

竹北市長何淦銘回應，竹北市全市無公有塔位，人口卻不斷的成長，廣大民眾不得不跨縣市入塔，因此建納骨塔是考量市民長期需求所訂的計畫，預計把下方第六公墓變成公園，並協助遷墓至納骨塔，就需兩萬個塔位，才會增加塔位。此區平時做網球、籃球場，祭拜期變成五千坪的停車場。代表會通過地方自治法後，會盡快與民眾開會溝通，才會把建照送出。