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桃市非營利公立幼兒園1991名缺額 3、4日開放二階報名

2019-05-01 12:42聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市非營利幼兒園收費平價，加上寒暑假照常上課、每晚收托可至七點，加上彈性時間可結合經營團隊各類專長，設計多元課程發展，近年來成為許多家長首選，桃園市108學年度公立幼兒園及非營利幼兒園日前第一階段完成報名，將於本週3、4日開放第二階段登記報名，總計提供114間幼兒園、1991名缺額。

教育局表示，桃園市招生第一階段共有208園開放7102個名額，共有6372名幼生登記報名，其中92園因登記額滿進行抽籤，計有5322名幼生錄取，錄取率為84%；第二階段將於5月3日（五）8時30分起至15時30分止至5月4日（六）8時30分起至12時30分止開放登記報名。「2歲專班」（105年9月2日至106年9月1日出生）、3足歲以上至入國民小學學齡前的幼兒（102年9月2日至105年9月1日出生），可在這個階段報名。

第二階段3至5歲錄取順序以「3足歲符合優先入園資格者」為先，次為「3足歲以上一般幼兒」；「2歲專班」錄取順序以「2足歲符合優先入園資格者」為先，次為「2足歲一般幼兒」，本階段優先入園條件是指身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等6類。如申請登記人數超過預定招收名額，則以公開電腦抽籤方式決定。

為讓家長兼顧工作及報名權益，首次開放週六半天受理登記，「桃園市公立及非營利幼兒園招生網站」（網址：http://kids.shlps.tyc.edu.tw）除了提供查詢各幼兒園招生簡章、招收名額，也可即時瀏覽各階段報名人數、錄取名額及備取遞補情形，鼓勵家長多加使用掌握相關資訊，把握時間前往辦理登記報名。

教育局表示，非營利幼兒園近年來廣受好評，尤其經營團隊多元化方式更受家長喜愛，今年108學年度新開辦的月眉非營利幼兒園（場地使用大崙國中校舍）及楊明非營利幼兒園（場地使用楊明國中校舍），以經營團隊的專長發展蒙特梭利課程，由專業團隊帶領幼兒從生活中學習、混齡教學搭配專業教具及師資，讓公共化幼兒園展現不同面貌。

桃園市今年8月起，非營利幼兒園每月費用從平均5000元統一降至3500元，費用趨近公幼，中低、低收入戶則免繳費。

今年桃園持續開辦公共化幼兒園，108學年度在龜山區楓樹國小、龍潭區高原國小、蘆竹區頂社國小、楊梅區瑞梅國小、中壢區山東國小、中壢區龍岡國中、中壢區自強國中、大溪區仁和國中及平鎮區平鎮國中等9校新增幼兒園。

另外，使用大園國小、文華國小、快樂國小、會稽國中、新埔國小、大崙國中、平興國中、草漯國小及楊明國中等9校及桃捷公司餘裕空間開辦非營利幼兒園，並在永安國小、頂社國小、福安國小、觀音幼兒園新坡分班、新華非營利幼兒園、快樂非營利幼兒園、平興非營利幼兒園及桃捷非營利幼兒園設置2歲專班，全市共計增加公幼及非營利幼兒園57班1626個名額。

桃園市非營利幼兒園收費平價，近年來成為許多家長首選，桃園市108學年度公立幼兒園...
桃園市非營利幼兒園收費平價，近年來成為許多家長首選，桃園市108學年度公立幼兒園及非營利幼兒園日前第一階段完成報名，將於本週3、4日開放第二階段登記報名，總計114間幼兒園、1991名缺額。記者許政榆／攝影
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