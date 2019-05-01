抗議房屋稅未調降 台南新營民治中心被包圍

2019-05-01 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「賊仔政府！抗議啦！」國民黨台南市議員蔡育輝、張世賢、方一峰等8名市議員，今上午帶領100多名鄉親包圍新營民治中心，抗議賴清德任台南市長專制亂課稅，要求市府分3年將超徵的42億元中古屋房屋稅退稅給住民，一行人還燃燒房屋稅單表達不滿。

台南市副市長許育典出面收下陳情書，抗議持續約40分鐘落幕。市府進一步說明，市長黃偉哲選前主張凍漲房屋稅，惟多次函文財政部，均得到「房屋標準單價重行評定後3年內，並無法源可再調整」回覆；市府在無法突破法令羈束下，提案經不動產評價委員會決議，將未來3年標準單價調幅由81%降至58%，不僅大幅調降23%，也比凍漲於65%訴求再調降7%，且自今年7月1日起適用3年，已遠超過本年度上漲的16%。

此外，為減輕年輕家庭負擔，委員會還加碼通過，只要是市民所有房屋符合全國單一自住使用要件，109年起房屋稅額還可以再打84折，真正照顧到購屋自住的市民，民眾可以至財政稅務局網站（http://www.tntb.gov.tw）房屋稅調整專區，查詢109年房屋稅應納稅額及瞭解更多訊息。

蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰、王家貞、李中岑、林燕祝、李鎮國等8名國民黨市議員說，108年房屋稅今天起開徵，黃偉哲未兌現競選時的凍漲承諾，今年房屋稅漲幅高達81%，許多民眾4月下旬收到稅單怒火沖天，與會鄉親們一起表達對房屋稅漲元凶賴清德不滿，齊聲怒責賴清德很惡劣。