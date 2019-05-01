獨力照顧老小 助移工爭權益 她獲新住民學習楷模獎

2019-05-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市新移民女性關懷協會為表揚嫁來台灣持家的新住民，今年母親節前選出108年新住民學習楷模獎與新住民百工菁英獎，來自印尼西爪哇的新住民蘇安妮獲選新住民學習楷模獎。

新移民女性關懷協會理事長楊慧青今天上午表示，蘇安妮是桃園市中壢社區大學所推薦的學習楷模，她起初是看護工來台工作，因緣嫁為台灣媳婦，不料2年前她丈夫病故，她自力工作照顧老小無怨無悔，她更因擔任翻譯工作常為移工福利與雇主協調，促進勞資和諧，獲該會表揚。

新移民女性關懷協會表示，蘇安妮來自印尼雅加達的西爪哇，中學畢業，2001年來台擔任家庭看護工作，六年後在看護的阿嬤介紹，與她丈夫認識結婚，生育1女，目前就讀國一，不料她丈夫2年前罹癌過世，她獨力工作和照顧92歲婆婆和女兒，常獲她婆婆誇讚，她也因與人緣好，獲鄰里友人肯定。