親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

獨力照顧老小 助移工爭權益 她獲新住民學習楷模獎

2019-05-01 10:54聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市新移民女性關懷協會為表揚嫁來台灣持家的新住民，今年母親節前選出108年新住民學習楷模獎與新住民百工菁英獎，來自印尼西爪哇的新住民蘇安妮獲選新住民學習楷模獎。

新移民女性關懷協會理事長楊慧青今天上午表示，蘇安妮是桃園市中壢社區大學所推薦的學習楷模，她起初是看護工來台工作，因緣嫁為台灣媳婦，不料2年前她丈夫病故，她自力工作照顧老小無怨無悔，她更因擔任翻譯工作常為移工福利與雇主協調，促進勞資和諧，獲該會表揚。

新移民女性關懷協會表示，蘇安妮來自印尼雅加達的西爪哇，中學畢業，2001年來台擔任家庭看護工作，六年後在看護的阿嬤介紹，與她丈夫認識結婚，生育1女，目前就讀國一，不料她丈夫2年前罹癌過世，她獨力工作和照顧92歲婆婆和女兒，常獲她婆婆誇讚，她也因與人緣好，獲鄰里友人肯定。

蘇安妮在人力仲介公司擔任翻譯工作，常利用機會關心、協助來自印尼的移工同鄉及協埩取應有權益，若遇工傷意外、燒燙傷或移工思鄉想尋短，她總是耐心陪伴或進出醫院幫忙，安撫移工情緒。她說，台灣已是她的第二個故鄉，照顧家庭外，因為工作需要，她利用週六晚上到社區大學研習法律知識，用來幫助同鄉或移工。

來自印尼西爪哇的新住民蘇安妮（左）在今年母親節前，獲選桃園市新移民女性關懷協會學...
來自印尼西爪哇的新住民蘇安妮（左）在今年母親節前，獲選桃園市新移民女性關懷協會學習楷模獎表揚。圖／新移民女性關懷協會提供
分享

新移民移工
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

釋出2100個工作職缺 5月8日健行科大校園博覽會徵才

2019-05-01 10:59

苗栗最後老戲院推好康 市圖借書證及新住民享早場價

2019-05-01 09:54

桃園2歲幼兒專班招生了 全巿15所平均月費2500

2019-05-01 09:34

竹市稅務大樓旁5月開放機車臨停 方便民眾報稅

2019-05-01 09:00

「想讓生病的爸爸有好胃口」 她國中烹飪競賽奪冠

2019-04-30 23:14

「像養大一群孩子」 16年如1日捐白米助弱勢

2019-04-30 23:11

「台日友好 桃園萬歲」 日本自民黨青年局長拜會鄭文燦

2019-04-30 22:41

桃市公車189明上路 武陵高中到經國站更便利

2019-04-30 13:41

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

3周4400台斤白米到位 獅潭老街捐米16年如一日

2019-04-30 12:00

會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59

拒絕「菸菸一息」！桃市辦禁菸貼圖設計競賽

2019-04-30 11:58

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

桃市公車189明上路 武陵高中到經國站更便利

2019-04-30 13:41

2019新北市十大易肇事地點出爐 三重這路口最嚴重

2019-04-30 17:34

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

影／台南府會關係陷僵局？ 市長拜會議長一起吃麵

2019-04-30 13:42

雲林5月加強垃圾破袋稽查 民怨：回不回收標準亂

2019-05-01 07:49

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

快搶！ 今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

3周4400台斤白米到位 獅潭老街捐米16年如一日

2019-04-30 12:00

怪石現蹤綠島海邊 疑千年前史前有槽圓孔單石

2019-05-01 08:59

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59

覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51

社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top