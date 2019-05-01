桃園「有頭鹿」青年實習計畫 提供百個實習機會
為協助青年學子畢業後能與職場接軌，由桃園市府推動的『有頭鹿』職能訓練場 - 青年職場實習計畫，今年持續與民間企業、非營利組織合作，並鼓勵設籍於桃園市或就讀桃園大專院校二年級以上的青年學生，利用7、8月暑假前往職場實習，不但能結合學校課程與產業界實務技能，也提早踏入職場作充分的準備。
桃園市就服處指出，今年計畫包含中華汽車、日月光半導體、長榮長汎旅行社、玉山銀行、家樂福、MOS burger、華航大飯店(諾富特華桃園機場大飯店)、財團法人公益傳播基金會等，涵蓋金融業、科技業、製造業及服務業，還有更多上市上櫃公司、百大企業及非營利組織陸續加入中，提供至少100個職場實習機會。
就服處表示，為讓青年能更了解本計畫內容，將於5月份分別在萬能科技大學、開南大學、龍華科技大學舉辦說明會，讓參與企業能向青年學生介紹企業文化與職缺內容，也盼更多上市公司、百大企業、非營利組織，還有桃園市籍與於桃園市就讀大專院校二年級以上青年學生踴躍參與計畫，詳細職缺資訊請上計畫網站（http://jobs.southeastasia.cloudapp.azure.com/job/）查詢，或電話洽詢計畫專案辦公室聯絡窗口(02)2784-5353#248張小姐。
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