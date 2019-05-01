桃園「有頭鹿」青年實習計畫 提供百個實習機會

2019-05-01 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



為協助青年學子畢業後能與職場接軌，由桃園市府推動的『有頭鹿』職能訓練場 - 青年職場實習計畫，今年持續與民間企業、非營利組織合作，並鼓勵設籍於桃園市或就讀桃園大專院校二年級以上的青年學生，利用7、8月暑假前往職場實習，不但能結合學校課程與產業界實務技能，也提早踏入職場作充分的準備。

桃園市就服處指出，今年計畫包含中華汽車、日月光半導體、長榮長汎旅行社、玉山銀行、家樂福、MOS burger、華航大飯店(諾富特華桃園機場大飯店)、財團法人公益傳播基金會等，涵蓋金融業、科技業、製造業及服務業，還有更多上市上櫃公司、百大企業及非營利組織陸續加入中，提供至少100個職場實習機會。