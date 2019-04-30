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「台日友好 桃園萬歲」 日本自民黨青年局長拜會鄭文燦

2019-04-30 22:41聯合報 記者林育瑩╱即時報導

日本自由民主黨青年局長佐佐木紀30日抵台後，一行人隨即到桃園市府拜會市長鄭文燦。並在會後前往前身是日式宿舍群的「桃園77藝文町」，兩人在「繪馬」上寫下「台日友好 桃園萬歲」，展現雙方友好情誼。

桃園市長鄭文燦表示，桃園是台灣的「玄關」，外國旅客來台的第一站，他在擔任市長第一屆任內，力推國際城市友好關係政策，現與日本香川縣、宮崎縣、千葉縣、成田市、加賀市互為友好城市，未來也將持續推動與日本城市間合作交流。

佐佐木紀提到，他的辦公室經常收到推廣桃園的文宣和手冊，鄭文燦在推廣桃園方面相當用心、努力，並說「台灣城市中只有桃園如此」。桃園的友好城市加賀市恰好是他的選區，上周加賀市受邀出席桃園舉辦的「2019桃園管樂嘉年華」；桃園也有市民參與「2019 年加賀溫泉鄉馬拉松大會」，相當樂見雙方彼此有這樣的交流。

鄭文燦說，日本企業在台投資選擇在桃園設廠的比例相當高，許多日系知名車廠也選在桃園設廠，明年將開幕的橫濱八景島水族館，屆時將成為北台灣最大水族館，這些實績也證明了桃園和日本關係密切且友好。

佐佐木紀說，台、日關係向來緊密，肯定鄭文燦施政有成，城市間國際交流推動不遺餘力，期許未來桃園和日本城市持續深化，「除了國與國之間的政治關係外，更重要的是地方與地方間的關係」。

秘書處長顏子傑說，桃園和日本友好城市們關係向來密切友好，相信此行讓佐佐木紀一行人更認識桃園外，也能為後續交流開啟許多契機。

日本自由民主黨青年局長佐佐木紀(左)說，台、日關係向來緊密，肯定鄭文燦施政有成。...
日本自由民主黨青年局長佐佐木紀(左)說，台、日關係向來緊密，肯定鄭文燦施政有成。圖／桃園市秘書處提供
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日本自由民主黨青年局長佐佐木紀(左)今抵台，隨即到桃園市府拜會桃園市長鄭文燦。圖...
日本自由民主黨青年局長佐佐木紀(左)今抵台，隨即到桃園市府拜會桃園市長鄭文燦。圖／桃園市秘書處提供
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桃園市長鄭文燦帶佐佐木紀(左二)一行人前往「桃園77藝文町」。圖／桃園市秘書處提...
桃園市長鄭文燦帶佐佐木紀(左二)一行人前往「桃園77藝文町」。圖／桃園市秘書處提供
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